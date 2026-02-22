Tạm giữ hình sự Lê Hữu Nghị liên quan cái chết của bạn gái

Người Lao Động đưa tin, chiều 22/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hữu Nghị (SN 1987, trú tại xã Hòa Mỹ) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Vụ việc xảy ra tại căn nhà của ông Võ Văn L., trú tại thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã cho chị Nguyễn Thị N.C. (SN 1993, trú tại khu phố 8, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) thuê. Khoảng 23h đêm 21/2, bạn trai của chị C. là Lê Hữu Nghị đến căn nhà này rồi cùng nấu ăn khoảng 45 phút thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Trong lúc nóng giận, Nghị đã giật tóc và đánh mạnh vào vùng đầu, mặt của chị C. Sau khi hành hung bạn gái, đối tượng Nghị bỏ ra ngoài.

Theo thông tin trên Công an nhân dân, chị C. lần lượt cầm lấy một số vật dụng như kềm bấm móng tay, gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh, gậy ba khúc để chống trả nhưng đều bị Nghị giật lấy, rồi dùng tay, chân đánh đạp, trong đó có cú đấm mạnh vào vùng thái dương phải.

Đối tượng Lê Hữu Nghị đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự. Ảnh: CAND

Sau khi nạn nhân ngã xuống giường bên trong phòng ngủ, Nghị đi ra bên ngoài hút thuốc lá khoảng 10 phút thì không nghe tiếng kêu la nữa, nên vào phòng thì phát hiện bạn gái nằm im lặng, mặt sưng nề. Đến lúc đó, Nghị xuống phía bếp luộc trứng gà và khăn nóng để chườm vết sưng trên mặt nhưng bạn gái đã lâm vào tình trạng bất động.

Phát hiện vụ việc, mọi người đã đưa chị C. đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Rạng sáng cùng ngày, Lê Hữu Nghị thuê xe taxi đến Công an xã Hòa Mỹ để tự thú.

Trong sáng 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.