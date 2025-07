Tạm giữ hình sự “Hot girl" nổi tiếng Ngân Baby

Ngày 13/7, Nguyễn Thị Hoàng Ngân (thường gọi là "Ngân Baby",sinh năm 2003, trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã bị Công an phường Thành Vinh bàn giao cho Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 11/7 trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh, TP Vinh). Theo thông tin ban đầu, sau khi rời khỏi một quán kem, Nguyễn Thị Hoàng Ngân không thể khởi động chiếc xe máy cá nhân.

Cho rằng xe bị người khác phá hoại, Ngân đã lớn tiếng chửi bới và dùng đá ném vào trụ ATM gần đó cùng nhiều ô tô đang đậu bên đường, gây thiệt hại vật chất.

"Ngân Baby" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Thành Vinh

Hành vi này nhanh chóng bị người dân phát hiện và khống chế. Ngân sau đó được bàn giao cho Công an phường Thành Vinh để xử lý ban đầu.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Thành Vinh cho biết hành vi của Nguyễn Thị Hoàng Ngân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cụ thể là "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác".

Hiện Nguyễn Thị Hoàng Ngân đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, làm rõ động cơ và các hành vi liên quan.

Người dân khống chế "Ngân Baby". Ảnh: Báo NLĐ

Nguyễn Thị Hoàng Ngân còn được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Ngân "Baby" – một gương mặt quen thuộc trong giới giải trí địa phương. Ban đầu hoạt động với vai trò vũ công tại các sự kiện và quán bar, Ngân sau đó chuyển sang làm TikToker và người mẫu tự do.

Cô từng gây tranh cãi khi đăng tải nhiều video mang tính khiêu khích như nhảy múa trong bể cá tại quán bar, thực hiện các clip gợi cảm trên bãi biển hay cầm biển hiệu "Nếu mệt quá, hãy ôm Ngân Baby" trên phố đi bộ. Ngoài ra, Ngân còn từng tuyên bố tuyển người yêu với mức "trợ cấp" 50 triệu đồng/tháng và công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của bản thân trên mạng.