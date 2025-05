Tạm giữ hình sự Hoàng Văn Phi

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Phi (33 tuổi) ngụ xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Hoàng Văn Phi (mặc áo thun, thứ 3 từ trái qua) lúc bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, vào tối 27/4, Phi cùng anh Hoàng Văn Trọng (33 tuổi) quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch cùng 2 người bạn nhậu trong lán trại ở ấp Bàu Bông thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Dù được mọi người can ngăn nhưng Phi đã lấy cây sắt đánh vào đỉnh đầu anh Trọng gây thương tích rồi bỏ trốn.

Qua điều tra truy xét, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an các xã Phước An, huyện Nhơn Trạch và xã Phú An, huyện Tân Phú bắt được Phi sau 2 ngày gây án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.