Tạm giữ hình sự Hồ Trần Minh Có - kẻ bạo hành con riêng của "vợ hờ" chấn thương não

Sáng 31/3, báo An Giang dẫn thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Trần Minh Có (SN 1995, cư trú tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) để tiếp tục làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người”.

Vào đêm 29/3, Hồ Trần Minh Có cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1998, quê Khánh Hòa – hiện sống như vợ chồng với Có) đưa cháu N.T.H.L (SN 2017, con gái riêng của Nhung) vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc trong tình trạng bất tỉnh.

Hai người này trình bày rằng cháu L. bị té trong lúc chơi đùa cùng bạn. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện cháu bé có chấn thương sọ não nghiêm trọng và nhiều dấu tích nghi bị đánh đập. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, phía bệnh viện đã báo sự việc đến công an địa phương.

Đối tượng Hồ Trần Minh Có tại cơ quan công an. Ảnh: Báo An Giang

Qua thu thập chứng cứ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Hồ Trần Minh Có là người trực tiếp gây ra thương tích nghiêm trọng cho cháu L. Ban đầu, Có một mực phủ nhận liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh, y đã cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai, từ tháng 12/2024, Có lên Bình Dương làm thuê và quen biết với Nhung, sau đó cả hai sống chung cùng cháu L. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Có đưa Nhung và bé gái về quê sinh sống tại nhà mình ở An Giang.

Tối 28/3, Có trở về nhà trong tình trạng say rượu, thấy cháu L. ngậm tay nên tức giận, lấy một thanh gỗ đánh 4 lần vào mông và 1 lần vào đầu khiến cháu gục ngã. Sau đó, hắn cùng Nhung lau rửa và cho cháu đi ngủ.

Đối tượng Hồ Trần Minh Có thực hiện lại hành vi phạm tội. Ảnh: Báo An Giang

Đến khoảng 20h ngày 29/3, Có lại uống rượu, trở về thấy cháu đang nằm ngủ thì bất ngờ bế cháu lên, rồi thả mạnh xuống chiếc nệm mỏng trải dưới nền nhà, khiến cháu bất tỉnh. Ngay sau đó, Có hô hoán và cùng mọi người đưa cháu đến bệnh viện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.