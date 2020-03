Tạm giữ hình sự hai đối tượng đốt pháo đám cưới

Người này là Nguyễn Văn An (SN 1975, quê tỉnh Lào Cai). Tại cơ quan công an, An khai đã cùng Trần Văn Khang (SN 1979) đốt pháo tại đám cưới tổ chức ngày 1/3 tại xã Phù Lỗ. Sau tiệc cưới, An di chuyển về Lào Cai.

Khi biết công an vào cuộc điều tra, An đã trốn khỏi nơi ở. Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ hình sự An theo quy định.

Trước đó, ngày 4/3, Công an huyện Sóc Sơn khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Văn Khang (SN 1979) để điều tra về hành vi ‘‘Gây rối trật tự công cộng”.

Khang khai lên mạng xã hội đặt mua 3 bánh pháo với giá 4,3 triệu đồng của một người lạ mặt, chuyển về nơi tổ chức đám cưới. Sau đó, Khang rải pháo ra đường và treo dọc rạp cưới, đốt trước và sau khi đón dâu.