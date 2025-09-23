Tạm giữ hình sự Đặng Văn Điển sinh năm 2004

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây cho biết đã khẩn trương điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh.

Trước đó, vào khoảng 22h00 ngày 14/9/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một số ô tô khi di chuyển đến khu vực nút giao CT06, thuộc phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió, khiến kính xe bị vỡ. Vụ việc gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt đối với lái xe và hành khách lưu thông trên tuyến đường này.

Hai đối tượng Đặng Quang Đạo và Đặng Văn Điển tại cơ quan công an. Ảnh: CA Quảng Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT - Bộ Công an) và Công an phường Liên Hòa nhanh chóng điều tra, xác minh.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định đối tượng đã sử dụng súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt vào kính ô tô. Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, khi bắn vào phương tiện đang di chuyển có thể gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Với tinh thần quyết liệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h00 ngày 15/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh, bắt giữ 2 đối tượng: Đặng Quang Đạo (SN 1997) và Đặng Văn Điển (SN 2004) cùng trú tại khu Yên Hải 2, phường Phong Cốc, Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Điển khai mượn khẩu súng tự chế của Đạo để bắn chim tại khu vực ven cao tốc, tuy nhiên đạn lạc đã bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị các chủ phương tiện bị thiệt hại kính xe ô tô khi lưu thông qua tuyến cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh trong thời điểm trên liên hệ ngay với Công an tỉnh Quảng Ninh để phối hợp giải quyết.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo: Việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của nhân dân. Người dân tuyệt đối không được mua bán, chế tạo, sử dụng các loại súng tự chế; khi phát hiện cần kịp thời báo cho cơ quan Công an để xử lý.