Tạm giữ hình sự Chu Văn Tuấn Anh sinh năm 2008 và hàng chục người khác

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định tạm giữ hình sự đối với 11 thanh, thiếu niên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tối 9/7, hai nhóm thanh, thiếu niên gồm 20 đối tượng (từ 14 đến 18 tuổi) do Chu Văn Tuấn Anh, sinh năm 2008 và Trương Đông Hưng, sinh năm 2007, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình cầm đầu, mang theo nhiều hung khí….

Nhóm này không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, rượt đuổi trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn phường Duy Hà khiến một người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cán bộ điều tra ghi lời khai của đối tượng Chu Văn Tuấn Anh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) chủ trì tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy xét, bắt giữ, xử lý nghiêm số đối tượng có liên quan còn lại theo tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.