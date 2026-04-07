Tạm giữ hình sự Bùi Văn Hùng SN 2005 - kẻ kẹp 3 tông gãy chân CSGT

Công an tỉnh Phú Thọ chiều 7/4 cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng chưa có GPLX, đèo ba, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 15h00 ngày 06/4/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 03 đối tượng đi trên 01 xe mô tô BKS 28B1-326.47 có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Nhận định đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, ngăn chặn kịp thời.

Đối tượng Bùi Văn Hùng - Ảnh: Công an Phú Thọ

Tuy nhiên, đối tượng Bùi Văn Hùng (sinh năm 2005 - trú tại xóm Vín Hoà, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi bỏ chạy, sau đó liều lĩnh, manh động điều khiển xe mô tô quay đầu, tăng ga đâm thẳng vào đại úy Vũ Huy Thành đang thực hiện nhiệm vụ, khiến đồng chí bị thương gãy xương cẳng chân trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế các đối tượng và đưa đồng chí Thành đi cấp cứu. Qua kiểm tra xác định, đối tượng Bùi Văn Hùng vi phạm nghiêm trọng với nồng độ cồn 0,755mg/1 khí thở, mặc dù đã đủ tuổi được cấp GPLX nhưng đối tượng chưa có GPLX mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi tình hình sức khỏe của đại uý Vũ Huy Thành - Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay trong ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 07/04, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh và các lãnh đạo đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên đồng chí Đại úy Vũ Huy Thành, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.