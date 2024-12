Tạm giữ hình sự Bùi Văn Hoàng Anh - tài xế gây phẫn nộ suốt 2 ngày qua

Tối 17/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước), đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, thông tin này được đăng tải trên tờ VTC News.

Xe bán tải giảm tốc độ ngay trước đầu xe tải do tài xế N.V.C. điều khiển, buộc anh C. phải điều khiển xe ô tô vượt bên trái xe bán tải (ảnh chụp qua màn hình).

Trước đó, theo Công an tỉnh Bình Phước, vào chiều 15/12, trên mạng Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh một tài xế ngồi trong ca bin xe tải của mình nhưng bất ngờ bị một người đàn ông mở cửa trèo lên xe rồi dùng tay đánh vào vùng đầu tài xế.

Tiếp đó, người đàn ông còn hung hăng dùng chân đạp vào người và tiếp tục dùng tây đánh túi bụi vào người tài xế, ngay bên cạnh có một phụ nữ đang bế cháu nhỏ tỏ vẻ rất hoảng sợ.

Bùi Văn Hoàng Anh mở cửa xe tải và trèo lên đánh túi bụi vào đầu tài xế C. trước sự hoảng loạn của người phụ nữ đang bế trẻ em ngồi bên cạnh (ảnh chụp qua màn hình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng cử lực lượng tiến hành xác minh để kịp thời xử lý.

Với tinh thần khẩn trương và quyết tâm tìm ra đối tượng gây ra vụ việc nhanh nhất, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Xoài đã tỏa ra các hướng và phối hợp các lực lượng chức năng để truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 14 giờ 40 phút ngày 16/12, Đội Cảnh sát hình sự tìm được chiếc xe ô tô chở đối tượng nghi vấn ở tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đồng thời mời 3 người có liên quan về Công an thành phố Đồng Xoài làm việc.

Bùi Văn Hoàng Anh tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Bình Phước).

Tại cơ quan công an, tài xế Hoàng Anh khai nhận, khoảng 16h ngày 15/12, người này cùng bạn lái xe ô tô bán tải từ huyện Phú Giáo (Bình Dương) đến TP Đồng Xoài (Bình Phước) để xem câu cá. Trước đó, 2 người có uống rượu.

Đi tới gần dốc Tà Bế (TP Đồng Xoài), một chiếc xe tải chạy qua có dấu hiệu ép xe. Tình huống bất ngờ, người bạn cầm lái thắng gấp nên Hoàng Anh bị văng lên ghế trên của xe.

Bực tức, đến ngã tư đèn đỏ, Bùi Văn Hoàng Anh liền xuống xe chửi bới rồi trèo lên xe của anh C., tự mở cửa xe và dùng tay, chân đánh nhiều cái vào đầu, người anh C. gây vết thương bầm tím. Đến khi bạn đi cùng can ngăn thì Hoàng Anh mời dừng lại và quay lại xe cùng cả nhóm bỏ đi.