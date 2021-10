Tạm giữ hình sự 2 “mẹ mìn” lừa bán thiếu nữ

Vì nghèo khó, em L.T. M.C. đã bị 2 đối tượng dụ dỗ, bán sang nước ngoài với giá 120 triệu đồng. Rất may, sau một thời gian ở xứ người, C. được giải cứu về đoàn tụ với gia đình và tố cáo những kẻ làm hại mình.

Ngày 4/10, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Các đối tượng là: Moong Thị Xúm (SN 1976) và Lo Thị Căm (SN 1987) cùng trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Trước đó, ngày 1/10, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của em Lô Thị M.C. (SN 2005) trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn về việc mình bị 2 đối tượng trên lừa bán sang nước ngoài.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp Công an xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Moong Thị Xúm và Lo Thị Căm về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, đã chia nhau 10 triệu đồng tiền công để cấu kết với người thân ở nước ngoài, bán em M.C. với giá 120 triệu đồng.