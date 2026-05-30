Tạm giữ đối tượng người Úc đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cùng nhiều cổ vật

Nguyễn Phượng
|

Một người đàn ông nước ngoài bất ngờ đập phá quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng, khiến nhiều tài sản hư hỏng.

Trưa 30/5, Công an phường Hải Châu đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với đại diện quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong để kiểm kê thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân sự việc. Người đàn ông nước ngoài hiện bị tạm giữ để lấy lời khai.

Khách Tây cởi trần, đập phá đồ đạc trong quán cà phê ở Đà Nẵng

Lãnh đạo phường Hải Châu cho biết nam thanh niên đập phá đồ đạc là người Australia. Quán cà phê thiệt hại khoảng 50 triệu đồng; khách tại quán thiệt hại khoảng 70 triệu đồng, trong đó có người bị đập Macbook, theo VnExpress.

"Thấy du khách gây rối, nhiều khách chạy ra ngoài không kịp mang theo tài sản và bị đập phá", lãnh đạo phường nói.

Máy móc pha chê của quán bị khách đập vỡ

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện quán cà phê cho hay, tối 29/5, vị khách nước ngoài kể trên vào quán, sau đó ngồi nói chuyện với một thanh niên (người Việt) bàn bên cạnh. Sau khi trò chuyện một hồi, vị khách nước ngoài giữ điện thoại của thanh niên và không có ý định trả lại. Lúc đó, quán đã chủ động gọi công an.

5 phút sau, vị khách này bất ngờ đứng dậy cởi áo, đạp đổ bàn ghế. “Lúc đó, mọi người trong quán hoảng sợ chạy ra ngoài. Ông ấy tiếp tục cầm ghế đập phá đồ đạc, máy móc trong quán. Mọi thứ bị phá tanh bành. Riêng các loại máy pha cà phê, máy xay, dụng cụ… đã hàng trăm triệu đồng. Còn đồ trang trí, nhất là các món đồ cổ sưu tầm thì giá trị rất kinh khủng” , đại diện quán cà phê xót xa.

Hiện trường quán cà phê ngổn ngang

Hành động bất ngờ của người đàn ông khiến nhân viên và nhiều khách trong quán hoảng sợ, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực. Nhiều người dùng điện thoại ghi lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa người dân và khách ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Nam du khách sau đó bị khống chế để ngăn chặn hành vi tiếp tục phá hoại tài sản.

Đối tượng người Úc bị bắt giữ

Đại diện quán cho biết thêm, khi thấy lực lượng công an đến hiện trường, vị khách nước ngoài đã chạy lên tầng hai trốn và kẹp cổ một nam thanh niên tại đây tầm hai phút. Mọi người cùng lực lượng chức năng sau đó đã khống chế được vị khách này và đưa ra khỏi quán.

Quán cà phê bị vị khách đập tan hoang, bàn ghế ngổn ngang, cửa kính vỡ nát, máy móc và đồ trang trí hư hỏng ... Hiện tại, quán cà phê này phải tạm thời đóng cửa.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
01:31
01:02
01:38
01:45
01:02
01:06
01:02
