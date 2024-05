Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h15 ngày 28/5, trên tuyến quốc lộ 80 đoạn khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương xuất hiện 1 đối tượng chạy xe máy và dùng đá ném vào nhiều ô tô, xe máy đang di chuyển trên đường.

Đối tượng Lưu Văn Mạnh

Trong đó, có một ô tô biển số quân đội đang trên đường làm nhiệm vụ, tại hiện trường viên đá đã làm vỡ kính chắn gió xe ô tô và rơi vào cabin xe, rất may do tài xế làm chủ tốc độ nên không có tai nạn xảy ra. Sau khi sự việc xảy ra tài xế xe quân sự và các tài xế khác bị ném đá đã trình báo lên cơ quan công an thị trấn Kiên Lương xuống hiện trường lập biên bản và tiến hành truy bắt đối tượng.

Qua xác minh thông tin, cơ quan chức năng xác định đối tượng tên Lưu Văn Mạnh, sinh năm 1979 vào thời điểm trên đã điều khiển xe honda biển kiểm soát 68-K1 295.23 và dùng đá ném vào nhiều ô tô đang di chuyển trên đường. Quá trình vây bắt, đối tượng Mạnh đã dùng dao tấn công làm một chiến sĩ công an thị trấn Kiên Lương bị thương ở phần đầu phải nhập viện cấp cứu.

Đến thời điểm này, cơ quan ghi nhận hiện có 6 xe ô tô và một người dân đi xe máy bị đối tượng ném đá. Công an huyện Kiên Lương đang tạm giữ đối tượng Mạnh và điều tra làm rõ. Được biết, đối tượng Mạnh có biểu hiện tâm thần và từng có tiền án tại địa phương do gây rối trật tự công cộng.