Tạm giữ đại gia lái ôtô tông chết người rồi kêu “lính” nhận thay

Ngày 17-5, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) tiếp tục tạm giữ hình sự ông Phạm Văn Són, Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Kỳ Hòa ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) để điều tra vụ tai nạn giao thông chết người tại ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Nạn nhân là ông Lý Sà Rích (38 tuổi), ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề.

Hiện trường vụ tai nạn chết người

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14-5, ông Rích chạy xe trên đường 935 theo hướng TP Sóc Trăng đi thị xã Vĩnh Châu để về nhà. Khi đến địa phận ấp Chắc Tưng, ông Rích dừng xe bên đường thì bị một chiếc xe ôtô chạy cùng chiều đâm từ phía sau làm ông văng xuống lề đường.

Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe ôtô bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng thị xã Vĩnh Châu. Người dân địa phương phát hiện vụ việc nên báo công an.

"Nghe tin có tai nạn, chúng tôi ra tìm thì chỉ thấy chiếc xe máy của Rích nằm trên lề đường mà không thấy Rích đâu. Chúng tôi soi đèn xung quanh tìm thì thấy Rích nằm phía dưới lề đường nhưng đã chết", một người thân của anh Rích kể.

Chiếc xe của ông Són gây tai nạn chết người

Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra lần theo dấu vết của chiếc Hyundai gây tai nạn và phát hiện ông Són giấu trong nhà kho của công ty. Lúc này, tài xế của ông Són khai với cơ quan điều tra rằng anh ta lái chiếc ôtô biển số 83L-1837 từ Sóc Trăng về Vĩnh Châu và gây tai nạn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đặt dấu hỏi và đấu tranh với chủ xe. Trước các chứng cứ khó chối cãi, đến chiều 15-5, ông Són thừa nhận ông là người đã lái xe gây tai nạn nhưng kêu tài xế nhận tội thay mình.

Ông Lý Cô (67 tuổi, cha ruột ông Rích) cho biết vợ chồng ông có 6 người con. 3 cô con gái lấy chồng xa nhà, 3 người con trai thì một người đi tu, Rích và một người em trai cũng đã có gia đình nhưng đều ly hôn vợ.

Hằng ngày, ông Rích đi vác lúa gạo thuê cho một nhà máy ở TP Sóc Trăng, cách nhà gần 20 km. Chiều tối xong việc, ông mới về nhà, lúc nào cũng mua cho cha mẹ món ăn tối như bánh mì thịt, cháo… Tối hôm Rích bị tai nạn, mọi người rất đau xót khi thấy ổ bánh mì và bọc cháo ông mua về cho cha mẹ vẫn còn treo trên xe.

"Sau khi con tôi mất, bên phía gây tai nạn đến chia buồn, xin lỗi gia đình và hỗ trợ chi phí đám táng con tôi 100 triệu đồng. Khi biết Rích là lao động chính nuôi cha mẹ già, phía bên kia cam kết sẽ cấp dưỡng cho cha mẹ của Rích đến suốt đời", ông Lý Cô nói.