Tạm giữ 91 đối tượng lạng lách, đánh võng tại Hà Nội trong 2 ngày cuối tuần

Ngày 1/4, Công an TP Hà Nội thông tin, trong 2 ngày cuối tuần, các tổ công tác 141/Công an TP Hà Nội hóa trang kết hợp công khai đã phát hiện 3 vụ việc, bắt giữ 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tạm giữ 91 đối tương, 73 phương tiện... có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, xe không gắn biển số. Các đối tượng đã được bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.

Các đối tượng trong vụ việc

Điển hình như vào lúc 23h ngày 31/3, tổ công tác Y10/141 - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Đại Cồ Việt, phường Ô Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra. Phát hiện đối tượng ngồi sau giấu một con dao dài khoảng 50cm trong áo khoác. Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai mang dao đi chơi để phòng thân.

Qua kiểm tra, xử lý, phần lớn các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ. Ngoài việc lập biên bản vi phạm, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về gia đình và mời phụ huynh của các em lên cơ quan công an để xử phạt những trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi sử dụng. Cơ quan công an cũng khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt hoạt động và các mối quan hệ của con em mình để tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo dẫn tới vi phạm pháp luật.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các tổ công tác 141 quá trình làm nhiệm vụ phát hiện 243 vụ việc, bắt giữ 266 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết. Tang vật thu giữ gồm: 744 gói, viên ma tuý các loại; 9 dao, 3 vật nghi pháo nổ, 8 gậy 3 khúc cùng nhiều hung khí khác.