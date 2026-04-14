Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh An Giang, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Sang (35 tuổi); Đỗ Duy Minh (43 tuổi) và Đỗ Phát Đạt (33 tuổi) cùng tại ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang về hành vi giết người.

Sang, Minh và Đạt là nghi phạm đánh ông Đ.T. B. (41 tuổi) cùng ấp dẫn đến tử vong.

Theo điều tra ban đầu, chiều 12/4, Minh uống rượu phía trước nhà cùng Đạt (người làm thuê cho Minh) và Sang (em vợ của Minh) đến khoảng 18h cùng ngày thì nghỉ.

Khoảng 21h15 ngày 12/4, Sang gặp anh B. đến quán bida rồi nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi.

3 nghi phạm đánh chết người cùng ấp. (Ảnh CACC)

Lúc này, Sang cùng Minh và Đạt dùng tay đánh anh B. Trước việc bị cả ba đánh nạn nhân bỏ chạy vào trong quán bida lấy một khúc cơ bằng gỗ đánh trả lại. Thời điểm này, Sang cầm ly thuỷ tinh, Minh cầm bàn nhựa, còn Đạt cầm ghế nhựa lao vào đánh B. khiến Bảo bị thương nặng ở vùng cổ.

Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa An Giang cấp cứu, nhưng sau đó đã không qua khỏi.

Sau khi biết B. tử vong, Sang cùng Minh và Đạt đã đến Công an xã Bình Mỹ đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Văn Vũ (27 tuổi, ngụ tại khu phố 4, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi giết người.

Khoảng 9h30 ngày 8/3, Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông L.T.T. (56 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đi ngang qua.

Vũ cho rằng ông T. thường xuyên nói xấu mình nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt nạn nhân. Vũ vào nhà lấy một vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, một ca nhựa, một bật lửa và một cây chĩa rồi đi bộ đến khu vực đường Nam Hồ (phường Tô Châu, tỉnh An Giang), nơi ông T. đang nằm võng.

Tại đây, Vũ rót xăng ra ca nhựa rồi tạt vào người ông T. và châm lửa đốt khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy.

Ông T. bỏ chạy, được người dân hỗ trợ dập lửa và đưa đến Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ xác định nạn nhân bị bỏng khoảng 64% cơ thể, bỏng độ II.

Sau khi gây án, Vũ quay về nhà thì bị lực lượng Công an phường Tô Châu tạm giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân.