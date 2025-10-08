HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm giữ 14 đối tượng cầm đầu vụ hơn 300 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang

DUY NHÂN |

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Sau 3 ngày truy tìm, vận động 314 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, sáng ngày 8-10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã tìm được toàn bộ số học viên bỏ trốn, đưa về lại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 quán lý.

Tạm giữ 14 đối tượng cầm đầu vụ hơn 300 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang- Ảnh 1.

Tạm giữ 14 đối tượng cầm đầu vụ hơn 300 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang- Ảnh 2.

Tạm giữ 14 đối tượng cầm đầu vụ hơn 300 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang truy tìm, bắt giữ số học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy

Trong số này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng" và "chống người thi hành công vụ".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 5-10, một số học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 ở ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang đã kích động hàng trăm học viên chống đối lực lượng chức năng, phá rào bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Ngay khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn quay lại cơ sở cai nghiện.

