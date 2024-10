Tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng, mẫu D-SUV nào rộng rãi, mạnh mẽ đáng mua nhất hiện nay?

VinFast VF 8

Trình làng thị trường Việt vào tháng 4/2022, VinFast VF 8 - mẫu SUV điện cỡ D duy nhất thuộc phân khúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng khi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội về kinh tế và công năng.

Điểm mạnh của VinFast VF 8 nằm ở khả năng vận hành bằng pin và mô tơ điện giúp tiết kiệm hiệu quả. Theo đó, VinFast VF 8S và VF8 Lux được trang bị động cơ 2 motor điện có công suất 350 mã lực cho khả năng di chuyển là 471km khi sạc đầy. Trong khi bản cao cấp có sức mạnh 402 mã lực và quãng đường di chuyển 457 km khi sạc đầy.

Ngoài ra, VF 8 còn sở hữu loạt trang bị công nghệ và tính năng an toàn vượt xa giá thành như màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước lên tới 15.4 inch, vô-lăng thiết kế dạng D-cut, đồng hồ hiển thị tốc độ phía sau vô-lăng, 11 túi khí, hệ thống trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) bao gồm các tính năng cấp độ 2 nổi bật như hỗ trợ lái trên đường cao tốc (bản Lux Plus)...

Điểm đặc biệt của VinFast VF 8 nằm ở trợ lý ảo tích hợp công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) được trang bị trên dòng Lux ra mắt hồi tháng 7 vừa qua. Công nghệ này giúp người dùng chủ động tìm kiếm, ghép nối thông tin có sẵn trên Internet.

Dù sở hữu loạt trang bị đắt giá nhưng VinFast VF 8 lại có giá bán được cho là hấp dẫn. Với lựa chọn thuê pin, mẫu SUV điện này có giá bán từ 1,170 tỷ đồng (phiên bản 8S Lux) và từ 1,359 tỷ đồng (phiên bản 8 Lux Plus). Áp dụng mức ưu đãi cho toàn bộ chủ xe tới 30/11/2024, khách hàng có thể được giảm tới 267 triệu đồng (tùy phiên bản), đưa giá bán VF 8 về chỉ từ 926 triệu đồng.

Hyundai SantaFe

Mẫu SUV hạng D của thương hiệu xe đến từ Hàn Quốc đang được phân phối tại thị trường Việt với 5 phiên bản gồm Exclusive, Prestige và 3 bản Calligraphy (6 chỗ, 7 chỗ và Turbo) cùng giá bán dao động từ 1,069 - 1,365 tỷ đồng.

Thiết kế ngoại thất là điểm nhấn gây chú ý của Hyundai SantaFe khi hãng áp dụng phong cách thiết kế vuông vức, bề thế. Bên trong nội thất, xe được hãng trang bị vô lăng 3 chấu theo phong cách Range Rover, màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch...

Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Santa Fe 2025 sẽ là 2 loại động cơ xăng. Đầu tiên là động cơ Smartstream Theta III với 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên ở các bản Exclusive, Prestige, Calligraphy 2.5 7 chỗ và Calligraphy 2.5 6 chỗ. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, động cơ này cho công suất tối đa 194 mã lực tại tua máy 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút.

Bản Calligraphy 2.5 Turbo dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, cho công suất tối đa 281 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại tua máy 1.700 - 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 8 cấp.

Ford Everest

Ford Everest là một trong những mẫu xe được người tiêu dùng Việt yêu thích trong phân khúc SUV hạng D. Kết thúc tháng 9/2024, doanh số bán hàng của Ford Everest đạt 948 xe, tăng 136 xe so với tháng 8/2024. Cộng dồn 9 tháng của năm 2024, doanh số bán mẫu SUV 7 chỗ này đạt 7153 xe.

Xe có 2 tùy chọn động cơ, gồm máy dầu tăng áp đơn 2.0L và máy dầu tăng áp kép 2.0L.

Cụ thể, động cơ tăng áp đơn được trang bị cho 3 bản dưới có thể tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động một cầu.

Trong khi, động cơ tăng áp kép được sử dụng trên bản Titanium+ cao cấp tạo ra công suất tối đa 209,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh cùng với tính năng kiểm soát địa hình. Tất cả các phiên bản đều được trang bị trợ lực lái điện.

Ford Everest Wildtrak cũng sử dụng động cơ dầu 2.0L tăng áp kép đi kèm với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tuy nhiên, động cơ trên phiên bản này đã được điều chỉnh để sảnh sinh ra công suất lên tới 210 mã lực.

Kia Sorento

Kể từ khi ra mắt, mẫu SUV 7 chỗ của KIA đã nhanh chóng gây chú ý trên thị trường bởi ngoại hình mạnh mẽ, hiện đại, thiết kế vuông vức, nam tính. Tại thị trường Việt Nam, xe có giá bán dao động từ 964 - 1.499 triệu đồng.

Động cơ diesel của Kia Sorento là loại Smartstream D2.2 cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Hộp số ly hợp kép 8 cấp loại ướt. Đại diện hãng cho biết, thân động cơ này nhẹ hơn 19,5 kg so với thế hệ trước, áp suất kim phun cũng tăng thêm 10%. Mức tiêu hao nhiên liệu hãng công bố 6,1 lít/ 100km.

Trong khi đó, động cơ xăng là loại Smartstream G2.5 phun đa điểm MPI, công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232 Nm. Các phiên bản Sorento thế hệ mới sử dụng động cơ xăng có hộp số tự động 6 cấp. Toàn bộ các phiên bản đều có bốn chế độ lái tùy chọn: Comfort, Eco, Sport và Smart.

Bên cạnh 2 loại động cơ Diesel và động cơ xăng trước đó, bản Facelift của Sorento mang tới 2 khối động cơ Hybrid và Plug-in Hybrid vô cùng mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ Hybrid cho ra công suất 60 mã lực và Mô men xoắn 264 Nm; còn động cơ Plug-in Hybrid có công suất lên tới 90 mã lực và mô men xoắn 304 Nm. Đi cùng với đó là khối động cơ xăng 1.6 Turbo có công suất lên tới 174 mã lực và mô men xoắn 265 Nm.

Danh sách trang thiết bị an toàn trên Kia Sorento khá đầy đủ với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến lùi, camera 360… Ở trên phiên bản cao cấp nhất sẽ có thêm các tính năng cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm và camera quan sát điểm mù.