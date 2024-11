Tầm giá 600 triệu đồng lựa chọn Hyundai Stargazer X hay Mitsubishi Xpander?

Thời gian gần đây, thị trường xe hơi Việt Nam, đặc biệt là phân khúc MPV, đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự ra mắt của nhiều mẫu xe mới. Trong số đó, Mitsubishi Xpander đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với doanh số ấn tượng, khẳng định vị thế dẫn đầu.

Tuy nhiên, cuộc đua trong phân khúc MPV chưa bao giờ hạ nhiệt. Mới đây, sự xuất hiện của Hyundai Stargazer X đã khiến người tiêu dùng thêm phần băn khoăn khi lựa chọn xe. Mẫu xe đến từ Hàn Quốc này được đánh giá là sở hữu nhiều điểm nổi bật, vượt trội hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Từ mức giá cạnh tranh cho đến các trang bị an toàn tiên tiến, Stargazer X dường như đáp ứng được những mong đợi bấy lâu nay của người dùng Việt về một chiếc xe an toàn, mức giá tốt, thiết kế trẻ trung hiện đại.

Mức giá

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) MT 560.000.000 AT 598.000.000 AT Premium 658.000.000 Cross 698.000.000

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander đang phân phối 4 phiên bản bao gồm MT, AT, AT Premium và Cross. Phiên bản Mitsubishi AT Premium đang có mức giá 658 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Tiêu chuẩn 489.000.000 X 559.000.000 X Cao cấp 599.000.000

Trong khi đó, Hyundai Stargazer đang phân phối 3 phiên bản bao gồm phiên bản Tiêu chuẩn, X và X cao cấp, với phiên bản X cao cấp có giá 599 triệu đồng.

Về mức giá, có thể thấy Hyundai Stargazer X phiên bản cao cấp đang có mức giá thấp hơn gần 60 triệu đồng so với Mitsubishi phiên bản AT Premium.

Đặc biệt, hiện nay khi chính phủ đang áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, điều này cũng sẽ giúp người tiêu dùng khi lựa chọn mẫu xe Hyundai Stargazer X tiết kiệm khoản đáng kể.

Thiết kế ngoại thất hiện đại cá tính

Quan sát thị trường MPV hiện nay, dễ dàng nhận thấy các mẫu xe như Mitsubishi Xpander hay Hyundai Stargazer đều đang theo đuổi ngôn ngữ thiết kế hiện đại và mang đậm dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, điểm chung thú vị giữa hai mẫu xe này là sự kết hợp hài hòa giữa các đường nét hiện đại và những đường cong mềm mại, tạo nên tổng thể thiết kế vừa tinh tế, vừa phù hợp với thị hiếu đa dạng của người dùng.

Mitsubishi Xpander với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và năng động. Tuy nhiên, những đường nét bo tròn ở phần thân xe và đuôi xe lại giúp cân bằng lại tổng thể, tạo nên sự hài hòa và dễ nhìn.

Tương tự, Hyundai Stargazer X cũng sở hữu thiết kế hiện đại với những đường gân dập nổi cá tính. Song, các nhà thiết kế vẫn khéo léo lồng ghép vào đó những đường cong mềm mại, giúp xe trông thanh thoát và không quá góc cạnh.

Chính sự kết hợp tinh tế giữa nét hiện đại và nét mềm mại này đã giúp các mẫu xe MPV như Xpander và Stargazer X thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Điều này cho thấy, xu hướng thiết kế xe hơi hiện nay đang hướng đến sự cân bằng giữa cá tính riêng và tính thẩm mỹ đại chúng, nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Vì vậy, chúng ta sẽ bỏ qua yếu tố thẩm mỹ khi đặt 2 mẫu này lên bàn cân, do mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn riêng.

Ngoại thất Stargazer X cao cấp Xpander AT Premium Dài x rộng x cao (mm) 4.495 x 1.815 x 1.710 4.595 x 1.750 x 1.730 Đèn chiếu sáng LED LED Đèn pha tự động bật/tắt Có Có Đèn định vị ban ngày LED LED Đèn sương mù Halogen Halogen Đèn hậu LED LED Vành 17 inch 17 inch Phanh trước/ sau Đĩa/đĩa Đĩa/tang trống

Tuy nhiên khi nhắc tới trang bị ngoại thất, có thể thấy Hyundai Stargazer X bản Cao cấp đã khéo léo thể hiện sự vượt trội so với đối thủ Mitsubishi Xpander AT Premium. Những điểm nhấn tinh tế nhưng đầy giá trị đã giúp Stargazer X ghi điểm trong mắt người dùng khó tính.

Đầu tiên phải kể đến hệ thống đèn chiếu sáng trước dạng LED hiện đại, tích hợp tính năng tự động bật/tắt thông minh, mang đến sự tiện lợi và an toàn tối ưu cho người lái. Bên cạnh đó, bộ la-zăng 17 inch đầy ấn tượng không chỉ tôn lên vẻ ngoài thể thao, năng động mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm lái xe.

Vành kích thước 17 inch trên Stargazer X giúp mẫu xe này trở nên thể thao và năng động hơn

Đặc biệt, Stargazer X Cao cấp được trang bị phanh đĩa trên cả 4 bánh, mang đến hiệu suất phanh vượt trội và khả năng kiểm soát xe tối ưu trong mọi tình huống. Đây là điểm cộng đáng kể so với Xpander AT Premium khi mẫu xe này chỉ sử dụng phanh đĩa cho 2 bánh trước.

Không gian nội thất

Bước vào khoang cabin của Hyundai Stargazer X phiên bản Cao cấp, người dùng sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với đối thủ Mitsubishi Xpander AT. Không chỉ dừng lại ở sự hiện đại, Stargazer X còn mang đến một không gian nội thất thông minh, đề cao tính thực dụng - yếu tố được người dùng xe gia đình đặc biệt quan tâm.

Hyundai đã khéo léo bố trí rất nhiều vị trí để đồ tiện lợi xung quanh xe, từ hộc để cốc, ngăn chứa đồ trên cửa xe. Mọi vật dụng cá nhân, từ chai nước, điện thoại cho đến những món đồ nhỏ xinh đều có thể dễ dàng tìm thấy chỗ "an cư" gọn gàng và khoa học.

Ngược lại, không gian nội thất của Mitsubishi Xpander tuy rộng rãi nhưng lại chưa thực sự tối ưu về mặt bố trí. Người dùng có thể cảm thấy hơi "bí" và thiếu những vị trí để đồ hợp lý, gây đôi chút bất tiện trong quá trình sử dụng.

Sự khác biệt này cho thấy một bước tiến rõ rệt của các hãng xe Hàn Quốc trong việc thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng. Không chỉ đơn thuần là một không gian rộng rãi, nội thất của Stargazer X còn được thiết kế thông minh, đề cao tính tiện dụng và trải nghiệm thoải mái cho mọi hành khách.

Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại và tính thực dụng đã giúp Stargazer X tạo nên một không gian nội thất vượt trội, ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người tiêu dùng và trở thành đối thủ đáng gờm của Xpander AT Premium

Nội thất Stargazer X cao cấp Xpander AT Premium Chiều dài cơ sở (mm) 2.780 2.775 Chất liệu ghế Da Da Màn hình đa thông tin LCD 4,2 inch LCD 4,2 inch Màn hình giải trí 10,25 inch 9 inch Kết nối Apple CarPlay/Android Auto Không dây Có dây Hệ thống âm thanh 8 loa Bose 6 loa thường Điều hòa Tự động 1 vùng Tự động 1 vùng Sạc không dây Có Không Đề nổ nút bấm Có Có Khởi động từ xa Có Không Phanh tay điện tử Có Có Giữ phanh tự động Có Không

Nổi bật nhất phải kể đến màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn 10.25 inch, sắc nét và trực quan.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế và không gian nội thất, Hyundai Stargazer X phiên bản Cao cấp còn chinh phục những người dùng yêu công nghệ bằng hàng loạt trang bị hiện đại, mang đến trải nghiệm đỉnh cao ngay trong khoang lái.

Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cho phép người dùng dễ dàng đồng bộ điện thoại thông minh và sử dụng các ứng dụng quen thuộc như nghe nhạc, dẫn đường, gọi điện... một cách an toàn và tiện lợi. Bên cạnh đó, Stargazer X Cao cấp còn được trang bị tính năng sạc không dây tiện dụng. Người dùng chỉ cần đặt điện thoại lên vị trí sạc là có thể nạp năng lượng cho thiết bị một cách nhanh chóng và dễ dàng, không còn phải loay hoay với dây cáp lằng nhằng.

Sự xuất hiện của những công nghệ tiên tiến này trên Stargazer X Cao cấp đã khẳng định nỗ lực của Hyundai trong việc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm công nghệ hàng đầu, sánh ngang với các mẫu xe sang. Điều này chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn, thu hút sự quan tâm của những người dùng yêu thích sự hiện đại và tiện nghi.

Khả năng vận hành

Cả Hyundai Stargazer X và Mitsubishi Xpander AT Premium đều được trang bị động cơ xăng 1.5L, hút khí tự nhiên, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, mang đến khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào chi tiết, Hyundai Stargazer X đã cho thấy sức mạnh vượt trội hơn so với đối thủ. Động cơ của Stargazer X sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, trong khi Xpander AT Premium chỉ đạt 104 mã lực và 141 Nm.

Trang bị an toàn

Trong phân khúc MPV, việc các hãng xe tập trung vào thiết kế, tiện nghi và giá thành để tối ưu lợi nhuận là điều dễ hiểu. Điều này dẫn đến việc trang bị an toàn thường bị xem nhẹ, khiến không ít người dùng cảm thấy lo ngại.

Trang bị an toàn Stargazer X cao cấp Xpander AT Phanh ABS/EBD/BA Có Có Cân bằng điện tử Có Có Khởi hành ngang dốc Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Cảm biến áp suất lốp Có Không Camera lùi Có Có Cảm biến trước/sau Có Có Ga tự động Có Có Giới hạn tốc độ Có Không Phòng tránh va chạm trước Có Không Phòng tránh va chạm điểm mù Có Không Phòng tránh va chạm phía sau Có Không Đèn tự động thông minh Có Có Cảnh báo mở cửa an toàn Có Không Giám sát người lái Có Không Hỗ trợ giữ làn Có Không Túi khí 6 2

Tuy nhiên, Hyundai Stargazer X phiên bản Cao cấp đã tạo nên sự khác biệt, khẳng định vị thế tiên phong khi mạnh dạn đầu tư vào các công nghệ an toàn hàng đầu. Điển hình là gói Hyundai SmartSense với hàng loạt tính năng như:

Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCA): Cảnh báo người lái và tự động phanh khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ va chạm với phương tiện hoặc người đi bộ phía trước.

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA): Giúp xe luôn đi đúng làn đường, can thiệp vào vô lăng khi xe có dấu hiệu lệch làn.

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BCW/BCA): Cảnh báo người lái khi có phương tiện khác trong vùng điểm mù, hỗ trợ an toàn khi chuyển làn.

Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA): Phát hiện phương tiện cắt ngang khi lùi xe và tự động phanh để tránh va chạm.

Hệ thống đèn pha thích ứng (AHB): Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng của đèn pha, đảm bảo tầm nhìn tối ưu trong mọi điều kiện ánh sáng.

Sự xuất hiện của gói Hyundai SmartSense trên Stargazer X Cao cấp không chỉ mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người dùng, mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho toàn phân khúc MPV. Hyundai đã chứng minh rằng, an toàn không phải là yếu tố "xa xỉ", mà là điều cần thiết và xứng đáng được đầu tư trên mọi chiếc xe.

Kết

Mặc dù, thị trường xe Việt Nam ở phân khúc MPV đã xuất hiện nhiều mẫu xe với kiểu dáng thiết kế và trang bị khác nhau. Tuy nhiên, Hyundai Stargazer X đang dần nổi lên là ngôi sao sáng đáng lựa chọn trong phân khúc xe MPV.

Bởi mẫu xe Hyundai Stargazer X đang hội tụ nhiều ưu điểm như thiết kế ngoại thất hiện đại, không gian nội thất thực dụng, trang bị công nghệ ngập tràn, tính năng an toàn hàng đầu phân khúc và hơn cả mức giá rất dễ chịu.

Điều này khiến mẫu xe Hyundai Stargazer X dễ dàng giải được bài toán mà người dùng cần có ở phân khúc xe bán chạy nhất hiện nay.