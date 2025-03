Điện Biên: Tạm dừng triển khai các dự án, mua sắm trang thiết bị, ô tô trong quá trình sắp xếp bộ máy

Theo Báo Điện Biên, thực hiện Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 775/UBND-TH ngày 3/3/2025 chỉ đạo tạm dừng các công trình, dự án đầu tư mới, tạm dừng sửa chữa, nâng cấp trụ sở các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp huyện, xã và các tổ chức chính trị - xã hội cho đến khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Rà soát và tạm dừng triển khai các công trình chưa thi công, bao gồm các dự án xây dựng mới các cơ quan hành chính cấp tỉnh, trừ các trường hợp sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thường xuyên.

Các dự án này phải báo cáo UBND tỉnh Điện Biên qua Sở Tài chính trước ngày 15/3/2025.

Ngoài ra, việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc (bao gồm ô tô) trong các cơ quan hành chính, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng sẽ tạm dừng, trừ khi có thiết bị thật sự cần thiết phục vụ công tác chuyên môn.

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động báo cáo khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Các đơn vị liên quan, gồm: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các chỉ đạo trên.

Phối cảnh nhà làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông được quy hoạch cao 5 tầng, dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới nhưng nay đã tạm dừng.

Nghệ An chỉ đạo tạm dừng triển khai các công trình, dự án trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, rà soát, tạm dừng việc triển khai các công trình, dự án trong quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo Báo Nghệ An, thực hiện Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, ngày 25/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, tạm dừng việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý các đơn vị hành chính cấp huyện, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và kịp thời tham mưu UBND tỉnh trong quá trình thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Con Cuông tạm dừng thực hiện Dự án Xây dựng khu hành chính 110 tỷ đồng

Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã quyết định tạm dừng thực hiện Dự án Xây dựng khu hành chính tập trung huyện Con Cuông.

Vào ngày 1/9/2023, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 46/NĐ-HĐND về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, trong đó có Dự án Xây dựng khu hành chính (Huyện uỷ, HĐND, UBND và các đoàn thể) huyện Con Cuông.

Theo nghị quyết này, dự án Khu trung tâm hành chính mới Huyện ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể huyện Con Cuông được xây dựng với quy mô hơn 3ha tại thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Hiện trạng đất do Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An quản lý, đang giao khoán cho các hộ dân trồng chè và cam.

Dự án bao gồm các hạng mục như: Nhà làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể cao 5 tầng, chiếm 1.222,0 m 2 ; nhà làm việc của Ban quản lý các dự án xây dựng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và tiếp công dân 416 m 2 ; Trung tâm Giao dịch một cửa, 400 m 2 ; nhà ăn và ở công vụ 352 m 2 ; nhà đa năng 500 m 2 và một số công trình phụ trợ khác.

Dự án này do UBND huyện Con Cuông làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 40 tỷ đồng, ngân sách huyện Con Cuông 70 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, sau khi được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, UBND huyện Con Cuông đã hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án, từ việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đến lựa chọn nhà thầu và bắt đầu tiến hành công tác giải phóng mặt bằng (chưa chi trả đền bù).

Trên Báo Nghệ An, ông Lô Văn Thao - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: Thực hiện Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, trong đó có việc nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện), UBND huyện Con Cuông đã xin ý kiến và được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất việc tạm dừng thực hiện Dự án Xây dựng khu hành chính huyện Con Cuông.

"Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý với phương án tạm dừng thực hiện dự án, UBND huyện với tư cách là chủ đầu tư sẽ thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định của pháp luật" - ông Lô Văn Thao nhấn mạnh.

Huyện ủy Đô Lương tạm dừng thi công nhà làm việc gần 80 tỷ đồng

Huyện ủy Đô Lương đã tạm dừng thi công thực hiện dự án xây dựng nhà làm việc Huyện ủy - Khối dân có giá trị đầu tư hơn 70 tỷ đồng.

Trước đó, nhằm nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng, với mục tiêu xây dựng đô thị trung tâm đạt chuẩn loại IV và hướng đến việc trở thành thị xã trước năm 2030, Dự án Nhà làm việc cơ quan Huyện ủy - Khối dân, huyện Đô Lương đã được HĐND huyện Đô Lương phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 04/04/2022. Dự án có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng.

Dự án này được thực hiện trong khu quy hoạch liên cơ quan huyện Đô Lương tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, do Huyện ủy Đô Lương làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện đến từ tiền sử dụng đất thu được từ đấu giá các khu đất quy hoạch theo Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030”, được thông qua tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 ngày 25/03/2022.

Sau khi được đấu thầu rộng rãi, ngày 14/1/2025, Huyện ủy Đô Lương đã phê duyệt kết quả trúng thầu xây lắp công trình tại Quyết định số 2215-QĐ/CQHU do Công ty TNHH Thịnh Hưng (có địa chỉ tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) trúng thầu (Gói thầu số 06, bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị công trình), với giá trị hơn 72,432 tỷ đồng. Tuy vậy, công trình này cũng chưa triển khai thi công.

Thực hiện theo Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, nên Huyện ủy Đô Lương quyết định tạm thời dừng thi công đối với công trình nhà làm việc cơ quan Huyện ủy - Khối dân.

Được biết, sau khi có quyết định dừng thực hiện dự án, các trình tự thủ tục sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.