Tạm dừng hoạt động “chợ quê hot rần rần" trên mạng ở BR-VT

Ngày 28-2, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản tạm dừng hoạt động chợ quê xã An Nhứt sau khi nhận thấy khu chợ này chưa đảm bảo nhiều yếu tố như an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cho du khách.



Trước đó, chợ quê An Nhứt là điểm đến rất "hot" trên mạng xã hội. Khu ẩm thực mọc lên trên con đường nội đồng, được UBND xã An Nhứt tạo điều kiện cho người dân kinh doanh, buôn bán với hàng chục gian hàng từ món đồng quê đến món ăn đường phố.

Chợ quê được bày bán nhiều món ăn trên đường nội đồng

CLIP: Độc đáo “Chợ quê ngày Tết” giữa lòng thành phố

Chợ quê An Nhứt hoạt động vào buổi chiều, mặc dù là đường giao thông nhưng địa điểm này ít người qua lại, có tuyến đường khác để đi tránh. Cạnh con đường là mương nước tươi tiêu cho đồng ruộng.

Khu chợ này hình thành từ trước Tết Giáp Thìn 2024, sau đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và thu hút hàng nghìn du khách, người dân địa phương từ khắp nơi. Đặc biệt, dịp cuối tuần, lượng khách đông tới mức 2 bên quốc lộ 55 (gần khu chợ quê) xếp hàng dài ô tô. Bên trong đường chợ quê, xe máy xếp kín lối đi.

Mặc dù chợ được nhiều người yêu thích và lui tới nhưng khi hoạt động được một thời gian thì bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là an toàn giao thông và an toàn cho người dân khi ăn uống tại đây.

Theo UBND huyện Long Điền, đây là mô hình góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương, mang lại các dịch vụ phát triển du lịch cộng đồng khu vực nông thôn. Tuy nhiên, qua thời gian hoạt động và kiểm tra thực tế, xét thấy xã An Nhứt chưa có các giải pháp cụ thể về bãi đậu xe. Cụ thể, lượng ô tô rất nhiều, phải đậu ép sát vào lề đường quốc lộ 55 gây nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Những ngày cuối tuần, lượng khách đông tới mức chỗ để xe máy chật kín

Ngoài ra, không có vật che chắn thành kênh thủy lợi để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, nhất là trẻ em. Người kinh doanh chưa thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường cho khu vực ruộng đồng và kênh mương thủy lợi.

Để mô hình chợ ẩm thực được hoạt động an toàn, ổn định, UBND huyện đã chỉ đạo xã An Nhứt phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó đưa ra các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn cho du khách, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Trường hợp tại vị trí hiện hữu không đáp ứng được các giải pháp nêu trên thì khảo sát vị trí khác tại địa phương cho phù hợp.

UBND huyện yêu cầu UBND xã tạm dừng hoạt động chợ quê kể từ ngày 1-3 đến khi kế hoạch được thông qua và được sự chấp thuận của các ngành chức năng huyện.