Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, người mới bị bắt

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tiến hành điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; gồm:

Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.