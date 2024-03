Chiều 8/3, Văn phòng Quốc hội thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 8/3, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy , Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan bị bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với bà Hoàng Thị Thúy Lan

Quyết định trên được thực hiện khi mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 57 tuổi, quê quán tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; bà Lan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ năm 2015 đến nay.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, cùng ngày Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

