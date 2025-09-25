Ngày 25-9, lãnh đạo phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ đối với viên chức quản lý và quyết định phân công phụ trách Trường Tiểu học Trưng Vương.



Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, bị tạm đình chỉ công tác.

Trong đó, UBND phường tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 24-9-2025.

Lý do tạm đình chỉ công tác đối với bà Nga là do không thực hiện đúng công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trường Tiểu học Trưng Vương.

Đồng thời, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt giao ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Hương - Đà Lạt, phụ trách Trường Tiểu học Trưng Vương.

Ông Hiến có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội và hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương trong thời gian bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga tạm đình chỉ công tác.

Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy phường cũng đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi uỷ Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt do bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga làm Bí thư Chi bộ.

Lãnh đạo phường cũng cho biết hiện nay, các đơn vị chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xử lý vụ việc nên chưa có kết luận cuối cùng.