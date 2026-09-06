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Tạm đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Anh Văn
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Thủ tướng tạm đình chỉ công tác với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tướng vừa có Quyết định 1734 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn , Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 2/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Theo Bộ Công an, ông Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Ông Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, quê quán Bắc Ninh, là Tiến sĩ chuyên về ung thư, có học hàm Giáo sư từ năm 2018.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế (4/2020), ông Thuấn có nhiều năm công tác tại Bệnh viện K và Viện Nghiên cứu phòng, chống ung thư.

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