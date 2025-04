Tạm đình chỉ công tác cô giáo mầm non bạo hành trẻ 22 tháng tuổi trong lớp học ở Bắc Ninh

Ngày 16/4, một lãnh đạo UBND phường Thị Cầu (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc cháu bé 22 tháng tuổi bị giáo viên mầm non bạo hành ở Trường Mầm non Công ty May Đáp Cầu.

Cùng ngày, bà Trần Thị Hoà – Hiệu trưởng Trường Mầm non Công ty may Đáp Cầu (Bắc Ninh) đã thông tin về vụ việc trên.

Giáo viên mầm non kéo tay cháu bé rồi bạo hành (Ảnh cắt từ clip)

Theo bà Hoà, vào lúc 9 giờ 25 phút, tại lớp 23-36 tháng số 2, giáo viên M.A đã có hành vi phạt vào mông trẻ. Khi tiếp nhận thông tin của phụ huynh tại văn phòng, nhà trường đã cùng phụ huynh xem lại tình huống xảy ra và yêu cầu giáo viên tường trình lại sự việc.

Tại đây, giáo viên đã xin lỗi gia đình về hành vi của mình. Hiệu trưởng thay mặt nhà trường xin lỗi phụ huynh và hứa sẽ xử lý cô giáo theo đúng quy định, sau đó phụ huynh đón trẻ về.

Khoảng 11h00 cùng ngày, phụ huynh đăng tải đoạn clip lên Facebook cá nhân và cộng đồng mạng vào bình luận, chia sẻ nhanh chóng.

Trước điều này, phía nhà trường đã liên hệ với mẹ cháu tiếp tục hỏi thăm sức khỏe của cháu và mong phụ huynh bình tĩnh để cùng giải quyết sự việc, đồng thời nhắn tin xin lỗi. Tuy nhiên, phía gia đình không chấp nhận và mong cô giáo phải chịu trách nhiệm.

Sau khi nhận được thông tin, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Ninh đã trực tiếp đến trường để nắm bắt sự việc và yêu cầu tạm đình chỉ cả giáo viên cùng đứng lớp.

Sau đó, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Công ty may Đáp Cầu cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Ninh, lãnh đạo Công ty đã cử người đến trao đổi với gia đình. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn không chấp nhận tha lỗi cho cô giáo M.A.

“Sự việc xảy ra thật sự đáng tiếc. Về phía nhà trường rất lo lắng khi giáo viên của trường có hành vi phạt trẻ như vậy. Nhà trường nhận thấy hành vi của cô giáo là chưa đúng và đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên M.A để giải quyết sự việc.

Nhà trường sẽ cố gắng tiếp tục ổn định các hoạt động chăm sóc và giáo dục trong nhà trường. Quán triệt tư tưởng và tác phong làm việc, hành vi ứng xử đối với toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên. Đồng thời, tích cực trao đổi với gia đình một cách thiện trí nhất để gia đình thông cảm và cùng nhà trường có phương hướng xử lý sự việc tốt nhất có thể”, bà Hoà thông tin.

Trước đó, trưa cùng ngày, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng kèm theo đoạn clip của một người phụ nữ tố cáo giáo viên mầm non bạo hành con mình.

Đoạn clip được ghi lại từ một lớp học tại trường mầm non. Qua clip có thể thấy rõ một cô giáo kéo tay một cháu bé vào góc khuất rồi liên tục dùng tay đánh cháu bé.

Phát hiện sự việc, chị T. (mẹ của cháu bé) đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của giáo viên này. Chị cho biết, trước đây từng xem nhiều video ghi lại cảnh giáo viên bạo hành trẻ, nhưng không ngờ có ngày chính con gái mình lại trở thành nạn nhân của tình huống đau lòng như vậy.