Tạm đình chỉ công tác cán bộ trật tự phường 'giằng co' với bà bán cá

Ông Lâm là người "giằng co" khiến bà Nguyễn Thị Thạch (53 tuổi, bán cá, trú tổ 1, phường Hội Thương, TP.Pleiku), ngã ra đường vào sáng 27/8.

Chiều 29/8, lãnh đạo phường này đã mời ông Lâm và bà Thạch đối thoại. Tại buổi đối thoại, ông Lâm và bà Thạch nhận thấy ai cũng có lỗi trong vụ việc, đồng thời công khai xin lỗi nhau trước cuộc họp. Hai bên đề xuất không xử lý hành chính hoặc truy cứu trước pháp luật.

Hình ảnh bà Thạch, người bán cá ngã ra đường sau khi "giằng co" với cán bộ trật tự đô thị phường

UBND phường Thắng Lợi tạm đình chỉ công tác ông Lâm 20 ngày. Còn bà Thạch, UBND phường yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm buôn bán hàng rong trên hành lang đường bộ; chấm dứt hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự người khác.

Theo báo cáo của UBND phường Thắng Lợi gửi UBND TP.Pleiku, khoảng 6h sáng ngày 27/8, lực lượng của phường gồm: Công an, Trật tự đô thị, cán bộ tổ an toàn giao thông tiến hành kiểm tra ở khu vực chợ Thắng Lợi.

Khi lực lượng xuống đến nơi, bà Thạch lôi kéo một số người khác bỏ chạy. Tổ công tác tiếp tục tuần tra ở Ngã 5 - đường Nguyễn Chí Thanh, phát hiện thấy bà Thạch đang ngồi mua bán tại lề đường. Công an phường nhắc nhở, yêu cầu không được ngồi bán hàng ở đây, yêu cầu bà Thạch xuất trình giấy tờ xe máy để kiểm tra.

“Bà Thạch không chấp hành mà thái độ chống đối, chửi bới, tranh chấp. Quá trình giằng co với công an nên ông Lâm có tới kéo tay bà Thạch lôi ra. Tuy nhiên, bà Thạch có vùng vẫy mạnh và ngã ra đường”, báo cáo của UBND phường Thắng Lợi nêu.

Còn bà Thạch cho biết, sau sự việc, tay bà bị bầm tím, đau nhức đầu, ê ẩm toàn thân. Lúc xảy ra sự việc, ông Nguyễn Vũ Lâm đi một mình đến đường Nguyễn Chí Thanh đuổi bà đi nơi khác.

Khi bà không đồng ý, ông Lâm gọi một công an viên của phường đến. Hai bên giằng co dẫn đến bà bị ngã ra đường, sau đó người dân can ngăn.