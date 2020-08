Tạm đình chỉ công tác 2 công an choảng nhau khiến 1 người vỡ xương hàm

Sáng 31-8, Trung tá Hoàng Thành Trung, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thủ trưởng 2 đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 chiến sĩ công an có liên quan đến vụ xô xát khiến một người nhập viện.

Theo đó, Công an huyện Cư M’gar đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Hậu Tâm (hiện đang tăng cường tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) thời hạn 60 ngày. Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng ra quyết định tạm đình chỉ thời hạn 15 ngày đối với ông Mông Phạm Thái Bằng.



Theo Trung tá Hoàng Thành Trung, việc tạm đình chỉ công tác 2 chiến sĩ trên là để tổ chức xác minh làm rõ vụ việc. Quan điểm của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là trên cơ sở xác minh sẽ xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trưa 27-8, tại đường 19/5, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ xô xát giữa 2 chiến sĩ công an nói trên. Hậu quả khiến ông Trần Hậu Tâm vỡ xương hàm, chảy nhiều máu, đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trưa 27-8, ông Tâm tìm gặp ông Bằng để giải quyết vấn đề tiền bạc mà vợ ông Bằng (cũng làm công an) nợ trước đó. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tâm cho rằng ông Bằng dùng tay, mũ bảo hiểm đánh mình vỡ xương hàm. Trong khi đó, ông Bằng phủ nhận đánh người và cho rằng bị ông Tâm chặn đường và chỉ tự vệ.