Tạm đình chỉ cô giáo bị phụ huynh tố đánh bé gái bầm tím lưng vì không làm được bài

Chiều 11/5, ông Mai Ngọc Long - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện phía đơn vị này đã chỉ đạo Trường tiểu học Diễn Yên 1 (Diễn Châu, Nghệ An) tạm đình chỉ đứng lớp 15 ngày đối với cô Trần Thị Hà My để tiếp tục làm rõ, xử lý liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 3 bầm tím vai, lưng.

Ông Long cho biết, cô My có xác nhận việc đánh học trò là do học sinh không hoàn thành bài tập.

"Cô giáo này mới vào nghề, còn non kinh nghiệm. Có thể vì lo cho học trò quá nên mới như vậy. Trước mắt nữ giáo viên này bị tạm đình chỉ 15 ngày. Sau khi có kết luận, tùy mức độ vi phạm, nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật đưa ra hình thức kỷ luật theo quy định", ông Long nói.

Trước đó, theo phản ánh của chị Trần Thị Ph. (SN 1994, trú xóm 5, xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, con gái chị là Nguyễn Thị Th Ph. học lớp 3H (trường Tiểu học Diễn Yên 1).

"Trưa ngày 10/5, đi học về là con kêu đau rồi nhưng con không kể gì. Vì vết thương ở lưng nên mẹ cũng không thấy. Đến chiều tắm cho con mới thấy thì con nói bị cô giáo dùng thước đánh vào buổi sáng 10/5 do con không làm được bài", chị Ph. chia sẻ.

Sau khi biết sự việc, chị Ph. đã báo sự việc lên cô giáo và Ban giám hiệu trường Tiểu học Diễn Yên 1. Lãnh đạo nhà trường sau đó cùng cô giáo chủ nhiệm đã xuống tận nhà để xin lỗi.

Trong sáng 11/5, phía nhà trường mời chị Ph. lên trường để làm việc. Tuy nhiên chị Ph. không lên mà đưa con gái vào bệnh viện ở TP. Vinh để thăm khám xem tình hình vết thương như thế nào.

Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu đã yêu cầu phía Trường tiểu học Diễn Yên 1 báo cáo, đồng thời làm rõ sự việc.

https://soha.vn/tam-dinh-chi-co-giao-bi-phu-huynh-to-danh-be-gai-bam-tim-lung-vi-khong-lam-duoc-bai-20220511105152734.htm