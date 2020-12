Tạm đình chỉ 25 cán bộ công an liên quan cáo buộc nhận tiền tội phạm ma tuý

Chiều 7/12, Bộ Công an tổ chức họp thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an đã thông tin tình hình Hội nghị Công an toàn quốc. Đồng thời nêu lên 10 hoạt động nổi bật của lực lượng công an trong năm 2020 và báo cáo tóm tắt những thành tích mà lực lượng công an đạt được trong năm vừa qua, cũng như phương hướng nhiệm vụ cho năm tới.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Liên quan đến vụ việc công an phường Phú Thọ Hoà - quận Tân Phú (nhận tiền để 'giải cứu' nhóm mua bán ma túy-PV ), thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho hay qua công tác kiểm tra, Công an TPHCM phát hiện những cán bộ công an phường vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó phải xử nghiêm khắc và tạm đình chỉ 25 cán bộ công an phường.

Quang cảnh buổi họp báo chiều tối 7/12 tại TPHCM.

“Qua xác minh, cán bộ phường xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước và người dân. Do đó Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm những cán bộ này”, đại tá Lê Hồng Nam cho biết.

Đến nay Công an TPHCM vẫn tiếp tục điều tra và đang tiến hành các bước tiếp theo. Tuy nhiên, về mặt hành chính, GĐ Công an TPHCM yêu cầu Công an quận Tân Phú kiểm điểm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và theo quy định của ngành. “Sau khi có kết quả điều tra, Công an TPHCM sẽ thông tin chi tiết đến báo đài”, ông Nam nói.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, GĐ Công an TPHCM.

Trước đó, tháng 11/2020, Cơ quan CSĐT- Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 7 bị can là cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hoà (Quận Tân Phú, TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can gồm: ông P. T. T (thiếu tá, Trưởng Công an phường); L.V.Q. và L.V.H. (cùng trung tá, Phó Công an phường), N.Đ.C. (thượng uý), N.Đ.H. (đại uý), V. Q. K. (đại uý) và P. N. V (thượng uý) bị cáo buộc hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình bắt giữ nghi can mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, một số cán bộ công an bị cáo buộc đã nhận tiền để "thay đổi hành vi phạm tội" cho nghi can ma túy.

Cụ thể, vào tháng 9/2019, một người tên M bị Công an phường Phú Thọ Hoà bắt quả tang khi tàng trữ ma tuý. Sau đó, người nhà của đối tượng này đã đưa tiền "chung chi" cho công an phường để được thả về. Tiếp đó tháng 12/2019, đối tượng C cũng bị bắt về hành vi tàng trữ ma tuý. Nghi can này cũng được cho về sau khi người nhà mang tiền tới cho công an phường.

Trong hai vụ việc trên, cả hai đối tượng M và C có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý nhưng công an phường đã chuyển sang hành vi sử dụng chất kích thích.