Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 29-10 đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Seoul được tiếp cận nhiên liệu phục vụ cho tàu ngầm hạt nhân, đồng thời cam kết tăng chi tiêu quốc phòng nhằm củng cố năng lực quân sự của đất nước.

Theo hãng tin Yonhap, ông Lee đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Seoul đang tìm cách sửa đổi thỏa thuận song phương về năng lượng hạt nhân với Washington để có thêm quyền linh hoạt trong việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium. Ngoài ra, tại cuộc hội đàm ở TP Gyeongju, ông Lee tái khẳng định Hàn Quốc ủng hộ các sáng kiến của ông Donald Trump nhằm phục hồi ngành sản xuất tại Mỹ.

Đáng chú ý, hai bên đã hoàn tất thỏa thuận về các chi tiết trong cam kết đầu tư trị giá 350 tỉ USD của Hàn Quốc vào Mỹ. Cam kết này sẽ bao gồm 200 tỉ USD được thanh toán bằng tiền mặt và 150 tỉ USD dành cho hợp tác trong ngành đóng tàu.

Trong khi đó, mức thuế đối ứng của Mỹ đối với hàng hóa Hàn Quốc và thuế theo ngành đối với ô tô sẽ giảm từ 25% còn 15%. Kết quả này đạt được sau gần 3 tháng đàm phán căng thẳng nhằm thu hẹp khác biệt về các chi tiết trong cam kết đầu tư. Trước đó, giới chức Hàn Quốc cho biết vẫn còn bất đồng với Mỹ về các vấn đề như cấu trúc và hình thức đầu tư, cách thức phân chia lợi nhuận…

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn Quốc tại TP Gyeongju hôm 29-10

Một thỏa thuận thương mại tiềm tàng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng là tâm điểm chú ý khi lãnh đạo hai nước này có cuộc gặp bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Bắc Kinh xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp tại TP Busan trong ngày 30-10 để trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Theo tờ The Guardian, vấn đề đất hiếm nhiều khả năng là một chủ đề trọng tâm tại cuộc gặp sau khi Bắc Kinh siết chặt xuất khẩu các khoáng sản quan trọng này. Các quan chức Mỹ tiết lộ một thỏa thuận tiềm năng bao gồm việc Bắc Kinh hoãn kế hoạch kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và cam kết mua thêm nông sản nước này. Trong khi đó, Mỹ hoãn áp thêm thuế quan 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tại vòng đàm phán thương mại ở Malaysia cuối tuần rồi, Bắc Kinh dường như đồng ý hoãn thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nói trên trong một năm, nhiều khả năng để đổi lại việc Washington tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip mới. Giới phân tích cho rằng một thỏa thuận "có đi có lại" như thế sẽ mang lại lợi ích cho cả 2 nền kinh tế. Theo họ, cả hai bên đều muốn tránh việc quay lại mức thuế quan rất cao mà họ đã đe dọa áp đặt lẫn nhau vào đầu năm nay.