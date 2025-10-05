Tâm cơ của Hoàng Hường từ “gánh xiếc” Thu Sao - Hoa Cương, Phúng Phính và nhiều trò ồn ào khác

Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987) bị khởi tố vì trốn thuế - thông tin được nhiều người chú ý nhất lúc này. Bởi trước khi dính đến ồn ào pháp lý, Hoàng Hường là nhân vật vô cùng ồn trên MXH. Không chỉ tạo content về bản thân, nhân vật này còn gây ầm ĩ với những hiện tượng mạng như “cô dâu 62 tuổi” Thu Sao, Phúng Phính hay cô Ngọc Béo,... tạo nên “vũ trụ” thị phi gắn liền với mình.

Dù chẳng phải dân truyền thông chuyên nghiệp cũng lờ mờ nhận ra có công thức được áp dụng ở đây: Xuất hiện hiện tượng mạng/ nhân tố đặc biệt - Hoàng Hường tiếp cận - Dắt nhau lên livestream bán hàng - Mâu thuẫn đấu tố căng thẳng - Đường ai nấy đi. Trong đó, các nhân vật như diễn viên của một “gánh xiếc” xoay quanh Hoàng Hường và mọi mối quan hệ, dù là hợp tác, toan tính, thậm chí đấu tố đều được phơi bày.

Hoàng Hường

Ở đâu có spotlight, ở đó có Hoàng Hường

Năm 2018, cả MXH bàn tán rôm rả về chuyện tình của “cô dâu 62 tuổi” Thu Sao (tên thật là Lê Thị Thu Sao, sinh năm 1956) và chú rể Hoa Cương (sinh năm 1992, cùng ở Cao Bằng). Thời điểm đó, sự chênh lệch tuổi tác lên đến 36 tuổi của cặp đôi khiến họ trở thành tâm điểm chú ý.

Sau sự viral truyền thông này, Hoàng Hường tìm đến cặp đôi để tài trợ làm răng, chỉnh mày, căng da mặt,... quảng bá cho cơ sở nha khoa của Hường. Thời điểm đó, Hường và cặp đôi Thu Sao - Hoa Cương thường livestream cười nói vui vẻ. Bẵng đi một thời gian, không rõ vì nguyên nhân gì mà 2 bên xảy ra mâu thuẫn, công khai đá xéo nhau và không còn xuất hiện cùng nhau.

Hoàng Hường và vợ chồng Thu Sao - Hoa Cương thời còn thân thiết

Hiện tại, cô Thu Sao và Hoa Cương được cho là không còn mặn nồng như trước đây. Hồi tháng 8/2024, Hoa Cương bất ngờ đăng status đòi ký giấy ly hôn sau 6 năm sống chung: "Giỏi ký hộ tôi cái giấy ly hôn với. Không có tình cảm không sống nổi sao còn bám khư khư thế? Thích thì tới bến luôn…”. Trên tài khoản có tick xanh của mỗi người không đăng ảnh chụp chung từ nhiều tháng nay.

Sự việc tương tự cũng xảy ra với cô gái người dân tộc H’mông Mua Thị Dua (sinh năm 2006), thường gọi là Phúng Phính. Dua từng là sơn nữ viral khắp cõi mạng vì những khoảnh khắc được khách du lịch ghi lại. Sau khi Dua nổi tiếng, Hoàng Hường đã về tận Hà Giang (nay là Tuyên Quang) để tiếp cận.

Hoàng Hường đưa Phúng Phính xuống Hà Nội để làm việc, tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng cô chỉ câu like và lợi dụng danh tiếng của Phúng Phính. Hường nói rằng mình đưa Dua đi để tạo công ăn việc làm nhưng sau đó lại khiến Dua bị chỉ trích vì cho Dua ăn mặc gợi cảm, khác xa hình ảnh mộc mạc ban đầu.

Phúng Phính khi ở Hà Giang và lúc lên Hà Nội với Hoàng Hường

Đến cuối năm 2022, Hoàng Hường tuyên bố kết thúc mối quan hệ hợp tác với Phúng Phính sau nhiều ồn ào, Dua về lại Hà Giang. Tháng 9/2024, Dua làm đám cưới nhưng Hoàng Hường không xuất hiện. Hiện tại, Mua Thị Dua vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống thường ngày lên MXH, không nhắc đến Hoàng Hường.

Lúc sinh thời, TikToker Ngọc Béo (còn được gọi là “Cô Ngọc Béo”, tên thật là Tạ Thị Ngọc) cũng từng có thời gian hợp tác với Hoàng Hường. Vào khoảng năm 2022 - 2023, cả 2 cùng nhau xuất hiện trong các video mukbang, livestream, quảng cáo cho các sản phẩm và chuỗi nha khoa của Hoàng Hường.

Hoàng Hường và cô Ngọc Béo thời điểm còn hợp tác

Cuối năm 2022, Ngọc Béo lên tiếng “bóc phốt” Hoàng Hường "qua cầu rút ván". Theo lời nữ TikToker khi đó, những video cùng làm với Hoàng Hường đều có kịch bản dàn dựng, việc đi làm từ thiện của Hoàng Hường chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Ngoài ra, cô cũng cho biết bản thân không nhận được đủ số tiền đã cam kết khi làm việc chung với Hoàng Hường.

Trong khi đó, phía Hoàng Hường cũng phản bác lại cho rằng Ngọc Béo “ảo tưởng vị trí” khi cả hai hợp tác. Về thù lao, Hường nói Ngọc Béo không có trình độ và tài năng nhưng khi làm với Hường thì được trả lương rất cao, đến 3 triệu đồng/ ngày. Cả hai liên tục đăng clip và livestream đấu tố ồn ào trong một thời gian.

Tháng 4/2023, TikToker Ngọc Béo qua đời, Hoàng Hường được cư dân mạng gọi tên. Trên livestream, Hoàng Hường trả lời: “Mọi người tôn trọng mình và người còn lại thì nên biết comment như thế nào giúp mình. Mình học cách tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình”.

Tâm cơ của Hoàng Hường

“Toang” với Thu Sao - Hoa Cương, Phúng Phính, “cô Ngọc Béo”,... Hoàng Hường liền nhanh chóng có những câu chuyện khác để thế chỗ. Dù mỗi chuyện là một nhân vật khác nhau nhưng đều có điểm chung là dễ thu hút sự chú ý từ đám đông.

Cách đây không lâu, Hường đưa một cụ ông Nghệ An lên sóng trong các livestream, bài đăng của mình. Theo lời Hường, cô gặp cụ khi đi thiện nguyện và thấy cụ có hoàn cảnh khó khăn như vợ mới mất trước bão không lâu, bão xong thì nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi, bản thân cụ sức khỏe không tốt,...

Sau đó Hoàng Hường đưa cụ và con trai ra Hà Nội, cho ăn uống và đi đây đó và cuối cùng là lên livestream bán hàng cho Hường (?!).

Cụ ông Nghệ An ở nhà Hoàng Hường

Ngoài ra Hoàng Hường cũng đem chuyện nhận - không nhận con nuôi ra làm content, chẳng hạn như chuyện với 2 anh em P. và B. ở Làng Nủ (Lào Cai). Bố mẹ P. và B. không may qua đời sau bão Yagi 2024 nên Hường tuyên bố sẽ hỗ trợ 2 em. Hường tuyên bố sẽ mua nhà 5 tỷ đồng cho P. sau đó lại tranh cãi với gia đình bên nội của P. về chuyện mua nhà, nuôi cháu.

Hiện tại chưa rõ số phận căn nhà 5 tỷ này ra sao nhưng Hường đã làm ra 1001 content, clip, livestream bán hàng từ nội dung này. Gần đây, Hường cũng đưa P. và B. lên Hà Nội chơi, cả 2 bé xuất hiện trong các bài đăng và livestream của mình.

Có thể thấy những hành động của Hoàng Hường là ví dụ cho việc biết người xem muốn gì. Từ năm 2018 - thời điểm “cô dâu 62 tuổi” Thu Sao thành hiện tượng - Hường đã nhanh chóng chen vào tâm điểm truyền thông, biến spotlight của người khác thành ánh sáng soi chiếu cho thương hiệu mình. Ở đâu có sự bàn tán, ở đó có Hoàng Hường.

Đó không đơn giản là sự nhanh nhạy mà là tư duy khai thác đám đông. Nhân vật được chọn có tính viral tự nhiên như người già, trẻ con, hiện tượng lạ, người có hoàn cảnh khó khăn, người có câu chuyện đặc biệt,... Sau khi tiếp cận với danh nghĩa “hỗ trợ, tài trợ, giúp đỡ”, Hường đưa nhân vật lên sóng, thay đổi ngoại hình, tính cách, bối cảnh,... biến sự thương cảm, tò mò, hoài nghi của cộng đồng thành traffic bán hàng.

Hoàng Hường cũng không sợ mang tiếng. Hường có thể nước mắt lã chã trên sóng khi đi thiện nguyện nhưng cũng sẵn sàng đấu tố, chỉ trích người từng cộng tác với mình.

Hoàng Hường từng livestream bán sữa xương khớp giữa vùng lũ khiến người xem phản đối, lo sợ về chất lượng

Sự trộn lẫn tốt - xấu, thật - giả khiến hình ảnh của Hoàng Hường luôn được chú ý. Người ta có thể xem vì tò mò, vì ghét bỏ, vì bất kỳ lý do gì nhưng đều là điều Hường cần: Duy trì sức hút. Dường như nhân vật này hiểu rõ chỉ cần còn hiện diện liên tục thì dù bị chỉ trích vẫn là có lợi.

Chuỗi ồn ào và hành động của Hoàng Hường không thể được xem như sự khôn khéo đơn thuần trong làm truyền thông mà là biểu hiện của một kiểu thao túng cảm xúc, lợi dụng cả người thật lẫn nỗi đau thật để đổi lấy sự chú ý. Bi kịch của người khác bị biến thành nội dung, sự đồng cảm bị biến thành lượt xem và sự giúp đỡ bị biến thành vỏ bọc hoàn hảo cho hoạt động kinh doanh sai phạm.

Nguy hiểm ở chỗ, kịch bản của Hoàng Hường không tạo ra giá trị, chỉ tái sản xuất bi kịch. Cứ mỗi khi một nhân vật cũ bị “vắt kiệt”, sẽ lại có một nhân vật mới được đưa lên sân khấu. Ở đó, lòng tốt bị thương mại hóa, còn khán giả bị kéo vào vòng xoáy cảm xúc mà người dàn dựng chủ động thao túng.