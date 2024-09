Trong thập kỷ qua, những người độc thân tìm kiếm "nửa kia" trực tuyến thường dựa vào hai cách chính: thử vận may trên các ứng dụng hẹn hò hoặc kết bạn với càng nhiều người bạn chung càng tốt trên mạng xã hội, với hy vọng tìm thấy "người ấy".

Tuy nhiên, một số người đã tìm ra cách thứ ba, sử dụng các dịch vụ như Goodreads và Strava để gặp gỡ những người bạn đời tiềm năng. Những cặp đôi này đã chứng tỏ mình là người dẫn đầu xu hướng. Các ứng dụng theo sở thích - được xây dựng dựa trên các hoạt động như chạy bộ, đọc sách hoặc xem phim - đang có được chỗ đứng nhất định, và không chỉ dành riêng cho tình yêu, khih hứa hẹn kết nối người dùng với những người có chung sở thích.

Theo công ty nghiên cứu thị trường kỹ thuật số Sensor Tower, ứng dụng chạy bộ Strava đã chứng kiến số lượng người dùng tăng 20% trong một năm. Thành công đó đã khiến ứng dụng này bổ sung một công cụ nhắn tin để người dùng giữ liên lạc, bên cạnh việc ghi lại quá trình tập luyện của họ. Mạng xã hội về đan lát Ravelry, được truy cập thông qua một số ứng dụng của bên thứ ba, có hơn 9 triệu người dùng. Goodreads đã đạt hơn 150 triệu thành viên.

Letterboxd, ứng dụng dành riêng cho những người yêu thích điện ảnh, đã tăng từ 1,8 triệu người dùng trên toàn thế giới vào tháng 3 năm 2020 lên hơn 14 triệu người dùng vào mùa hè này. Theo Sensor Tower, ứng dụng này đã tăng 55% lượng người dùng hoạt động hàng tháng trong một năm.

Jess Maddox, trợ lý giáo sư về truyền thông kỹ thuật số tại Đại học Alabama, cho biết: "Người dùng mạng xã hội đã và đang chuyển sang các ứng dụng và không gian thích hợp trong một thời gian dài. Nghịch lý thay, khi các nền tảng lớn như Twitter/X, YouTube, TikTok và Instagram thúc đẩy nhiều nguồn cấp dữ liệu được quản lý theo thuật toán hơn, người dùng có thể ít tiếp xúc với nội dung họ muốn xem."



Bởi vì các ứng dụng theo sở thích là những nơi tốt đẹp hơn để tồn tại, mọi người dành nhiều thời gian hơn cho chúng - và cuối cùng chúng có thể biến thành những dịch vụ nhiều hơn những gì được quảng cáo. Điều đó bao gồm việc tìm kiếm những người cùng chí hướng mà bạn muốn dành thời gian cho một cách lãng mạn.

Một lý do khiến mọi người có thể bắt đầu tìm kiếm tình yêu trên các ứng dụng không được thiết kế rõ ràng cho mục đích đó là vì kỳ vọng thấp hơn - và do đó, bầu không khí ít bị chi phối bởi yếu tố tình dục hơn. Are nói: "Các ứng dụng hẹn hò giống như một siêu thị hẹn hò và là điều bạn phải làm nếu muốn có một số kết nối nào đó".

Cô chỉ ra rằng trong khi các ứng dụng hẹn hò đang cố gắng rũ bỏ danh tiếng hời hợt của mình là nơi để "gặp gỡ", thì chúng vẫn bắt đầu bằng những bức ảnh khổng lồ của người dùng để đánh giá mức độ phù hợp. Cô nói: "Rất nhiều người đang trở nên khá vỡ mộng với việc bạn bị đánh giá dựa trên ngoại hình. Nói chung, có một chút vỡ mộng với văn hóa hẹn hò do nền tảng tạo điều kiện thuận lợi, bởi vì nó có vẻ rất thiếu cá nhân. Tất cả đều được tạo điều kiện bởi một thuật toán. Và nó dường như không phục vụ mọi người rất tốt".