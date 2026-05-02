Tắm biển tại Mũi Né, một thiếu niên ở TPHCM đuối nước tử vong

Chiều 1-5, tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, vụ đuối nước xảy ra khiến một thiếu niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, em N.T.D. (SN 2009, ngụ TPHCM) cùng anh trai xuống tắm biển. Trong lúc đang tắm, cả 2 bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Phát hiện sự việc, một du khách đã kịp thời cứu người anh đưa vào bờ an toàn. Riêng em D. bị sóng cuốn mất tích. Người dân địa phương nhanh chóng sử dụng mô tô nước tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khoảng 10 phút sau, nạn nhân được phát hiện khi trôi dạt vào bờ. Em D. được đưa lên bờ sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển bằng xe cứu thương đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Em D. cùng người thân từ TPHCM đến Mũi Né du lịch và thuê villa lưu trú. Chiều cùng ngày, trong lúc tắm biển thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các thủ tục theo quy định.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.