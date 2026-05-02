Tắm biển tại Mũi Né, một thiếu niên ở TPHCM đuối nước tử vong

Châu Tỉnh |

Thiếu niên này bị sóng cuốn khi tắm biển Mũi Né chiều 1-5, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 1-5, tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, vụ đuối nước xảy ra khiến một thiếu niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, em N.T.D. (SN 2009, ngụ TPHCM) cùng anh trai xuống tắm biển. Trong lúc đang tắm, cả 2 bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Phát hiện sự việc, một du khách đã kịp thời cứu người anh đưa vào bờ an toàn. Riêng em D. bị sóng cuốn mất tích. Người dân địa phương nhanh chóng sử dụng mô tô nước tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Tắm biển ở Mũi Né, thiếu niên TPHCM tử vong do đuối nước - Ảnh 1.

Du khách tử vong khi tắm biển chiều 1-5 tại Mũi Né

Khoảng 10 phút sau, nạn nhân được phát hiện khi trôi dạt vào bờ. Em D. được đưa lên bờ sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển bằng xe cứu thương đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Em D. cùng người thân từ TPHCM đến Mũi Né du lịch và thuê villa lưu trú. Chiều cùng ngày, trong lúc tắm biển thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các thủ tục theo quy định. 

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
