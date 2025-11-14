Ông Rtishchev cho biết: "Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng đã rất nỗ lực để tăng tầm bắn đối với rocket không điều khiển trang bị cho các hệ thống phun lửa hạng nặng".