Tầm bắn của hệ thống phun lửa hạng nặng tiếp tục được tăng lên vượt trội

Bạch Dương |

Nga vẫn dựa vào các hệ thống phun lửa hạng nặng trong vai trò hỏa lực trực tiếp yểm trợ cho bộ binh.

Tầm bắn của hệ thống phun lửa hạng nặng tiếp tục được tăng lên vượt trội- Ảnh 1.

Thiếu tướng Alexei Rtishchev - Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học của Quân đội Nga mới đây đã cho biết một thông tin quan trọng bên lề cuộc trả lời phỏng vấn từ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng.

Tầm bắn của hệ thống phun lửa hạng nặng tiếp tục được tăng lên vượt trội- Ảnh 2.

Ông Rtishchev cho biết: "Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng đã rất nỗ lực để tăng tầm bắn đối với rocket không điều khiển trang bị cho các hệ thống phun lửa hạng nặng".

Tầm bắn của hệ thống phun lửa hạng nặng tiếp tục được tăng lên vượt trội- Ảnh 3.

Việc phát triển các hệ thống như vậy sẽ tăng cường hỏa lực của các đơn vị phòng thủ chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời mở rộng khả năng chiến thuật của họ trong việc hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Tầm bắn của hệ thống phun lửa hạng nặng tiếp tục được tăng lên vượt trội- Ảnh 4.

Việc tăng tầm bắn cho đạn rocket sẽ đảm bảo việc sử dụng hệ thống phun lửa hạng nặng trở nên an toàn hơn, ngoài ra còn mở rộng tiềm năng chiến đấu của chúng trong điều kiện hiện đại.

Tầm bắn của hệ thống phun lửa hạng nặng tiếp tục được tăng lên vượt trội- Ảnh 5.

Mở rộng phạm vi hoạt động của TOS cũng sẽ tăng cường tiềm năng của lực lượng phòng chống xạ - sinh - hóa, trong điều kiện hiện tại,họ không chỉ hoạt động theo đúng mục đích đã định mà còn là các đơn vị hỏa lực cơ động cao hỗ trợ bộ binh và xe bọc thép.

Tầm bắn của hệ thống phun lửa hạng nặng tiếp tục được tăng lên vượt trội- Ảnh 6.

Xin nhắc lại rằng hôm 13 tháng 11, nước Nga kỷ niệm Ngày của Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học, do vậy thông tin về vũ khí hạng nặng trang bị cho họ thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Tầm bắn của hệ thống phun lửa hạng nặng tiếp tục được tăng lên vượt trội- Ảnh 7.

Trước kia các tổ hợp phun lửa hạng nặng vẫn được Quân đội Nga tính là hỏa lực trực tiếp bất chấp đường đạn đi theo hình cầu vồng, do đạn nhiệt áp có tầm bắn hiệu quả rất ngắn, chỉ trong vòng 3 km trở lại.

Tầm bắn của hệ thống phun lửa hạng nặng tiếp tục được tăng lên vượt trội- Ảnh 8.

Nhưng sắp tới khi được nâng cao tầm bắn, các tổ hợp phun lửa hạng nặng sẽ trở thành pháo phản lực nhiệt áp đích thực, chức năng của chúng sẽ từ hỏa lực trực tiếp sang hỏa lực yểm trợ gián tiếp.

