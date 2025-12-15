Vào tháng 11, báo chíbiết được rằng hậu duệ của những con ruồi từ Bion-M số 2 sẽ được đưa vào không gian cùng với các phi hành gia và một nhà du hành vũ trụ trên tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-28.