Tầm ảnh hưởng lớn của Bion-M đối với khoa học toàn cầu

Bạch Dương |

Thí nghiệm vệ tinh Bion-M vẫn đang được Nga tiến hành, bất chấp những khó khăn liên quan đến kinh tế.

Tầm ảnh hưởng của Bion - M đối với khoa học toàn cầu và Nghiên cứu vũ trụ - Ảnh 1.

Theo Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Nga - ông Krasnikov: "Thí nghiệm vệ tinh Bion-M sẽ làm giàu thêm đáng kể kiến thức và kinh nghiệm cho nền khoa học toàn cầu".

Tầm ảnh hưởng của Bion - M đối với khoa học toàn cầu và Nghiên cứu vũ trụ - Ảnh 2.

Ông Gennady Krasnikov - người đứng đầu Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS), đã phát biểu về tác động của thí nghiệm này, theo trích dẫn của Tập đoàn nhà nước Roscosmos trên kênh Telegram chính thức.

Tầm ảnh hưởng của Bion - M đối với khoa học toàn cầu và Nghiên cứu vũ trụ - Ảnh 3.

"Nó đã hạ cánh rồi, mọi việc diễn ra tốt đẹp (...) Chúng tôi tin rằng kết quả sẽ làm giàu thêm cho nền khoa học toàn cầu," ông Krasnikov nhấn mạnh tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tầm ảnh hưởng của Bion - M đối với khoa học toàn cầu và Nghiên cứu vũ trụ - Ảnh 4.

Tàu vũ trụ Bion-M số 2 được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur vào ngày 20 tháng 8. Khoảng 30 ngày sau, phương tiện đặc biệt này đã trở về Trái đất. Trên tàu có 75 con chuột, ruồi giấm, kiến, thực vật và các mẫu nuôi cấy tế bào.

Tầm ảnh hưởng của Bion - M đối với khoa học toàn cầu và Nghiên cứu vũ trụ - Ảnh 5.

Vào tháng 11, báo chíbiết được rằng hậu duệ của những con ruồi từ Bion-M số 2 sẽ được đưa vào không gian cùng với các phi hành gia và một nhà du hành vũ trụ trên tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-28.

Tầm ảnh hưởng của Bion - M đối với khoa học toàn cầu và Nghiên cứu vũ trụ - Ảnh 6.

Trước đó vào tháng 10, Giám đốc Viện Nghiên cứu Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga - Viện sĩ Anatoly Petrukovich, tuyên bố rằng họ có kế hoạch phóng tàu vũ trụ Bion-M số 3 chở động vật vào năm 2030.

Tầm ảnh hưởng của Bion - M đối với khoa học toàn cầu và Nghiên cứu vũ trụ - Ảnh 7.

Những gì diễn ra cho thấy Nga vẫn cố gắng duy trì vị thế cường quốc hàng đầu thế giới về nghiên cứu vũ trụ và chinh phục không gian, bất chấp vô vàn khó khăn do tình hình chiến sự và kinh tế.

Tầm ảnh hưởng của Bion - M đối với khoa học toàn cầu và Nghiên cứu vũ trụ - Ảnh 8.

Hiện tại chưa rõ Nga có đồng ý chia sẻ những kết quả thu được từ các thí nghiệm Bion-M với các đối tác nước ngoài hay không, và nếu có thì sẽ ở mức độ ra sao.

