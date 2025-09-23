Tài xế 'yêng hùng' gây va chạm tắc đường, bố tôi bị liệt vì không cấp cứu kịp

Sáng nay khi ăn sáng ở hè phố gần công ty, tôi chứng kiến một thanh niên chạy xe máy kiểu đánh võng tông phải một phụ nữ chở con nhỏ. May mẹ con họ không việc gì, nhưng vụ va chạm tạo ra cảnh ùn tắc đáng kể ở con đường hẹp trong giờ đi làm. Nhìn cảnh đó, tôi nhớ lại chuyện đau lòng xảy ra với bố mình, cũng xuất phát từ tính thích thể hiện của một tài xế. Hậu quả không chỉ là đám đông bị chậm trễ hành trình, mà người bệnh cần cấp cứu như bố tôi cũng bị tước mất cơ hội hồi phục.

Đó là một ngày tháng 5, tôi đưa bố đi cấp cứu sau một cơn đột quỵ bất ngờ. Khi xe cứu thương đi ra, trước mặt tôi là hàng trăm phương tiện đang bị ùn ứ thành hàng dài ở đầu ngõ. Còi ưu tiên trở thành âm thanh bất lực vì phía trước không thể nhích được dù chỉ một chút.

Tôi nhảy xuống xe, luồn lách qua khoảng 20 xe máy, ô tô để tiến về phía trước. Hóa ra, ở đầu ngõ có một vụ xe máy tông nhau, hai tài xế chưa dựng xe dậy để đi ngay mà còn đứng cự cãi một lúc khiến giao thông tắc nghẽn . Khi họ chịu buông nhau ra thì xe cộ đã ken đầy, ai cũng vội, cũng muốn chen, nhiều người sốt ruột đi ngược chiều tạo ra cảnh tắc không lối thát.

Tôi và một người tốt bụng cố gắng hò hét để "phân luồng", vừa van xin vừa quát để khơi thông đường nhanh nhất có thể nhưng vẫn mất thêm 20 phút mới di chuyển bình thường trở lại. Sau tới bệnh viện và cấp cứu, bố tôi giữ được tính mạng, nhưng bác sĩ tiếc nuối nói vói tôi rằng: “Nếu đến sớm hơn 15 phút, có lẽ ông cụ vẫn còn cơ hội đi lại”. Từ đó đến nay, bố tôi bị liệt mất nửa người, mọi sinh hoạt đều khó khăn.

Ô tô ùn ứ thành hàng dài khi có tai nạn trên đường vành đai 3. (Ảnh: Minh Tuệ)

Tai nạn giao thông, đặc biệt ở các thành phố lớn, đã trở thành nỗi ám ảnh thường nhật. Một vụ va chạm nhỏ cũng có thể khiến giao thông tê liệt và những người vốn không liên quan như bố tôi phải trả giá đắt.

Tính yêng hùng, thích thể hiện khiến nhiều tài xế bất chấp luật giao thông, dẫn đến va chạm. Cũng với thói ấy, sau khi tông xe, họ không vội trả lại mặt đường cho bao con người đang vội vã mà cứ để xe đổ chình ình giữa phố, tiếp tục đôi co, cãi vã, thậm chí xô xát, nhất quyết không chịu thua, chịu lùi trước đối phương. Vụ va chạm nhỏ, vốn dĩ không gây thiệt hại gì, lại dẫn đến tắc đường nghiêm trọng và hậu quả kéo theo không đo đếm hết. Có bao người bị lỡ vụ làm ăn, bị phạt trừ lương thưởng, hoặc thiệt mạng, tàn phế vì phải chôn chân quá lâu trên đường.

Những lúc xót xa nhìn bố - người vốn rất năng động và ham xê dịch - nằm một chỗ, tôi luôn nghĩ đến những tài xế coi thường luật lệ gây tắc đường hôm ấy. Cú tông xe nhẹ không trực tiếp làm ai bị thương, vì thế họ cũng không chịu hình thức xử lý nặng nề nào, lương tâm cũng không vướng bận. Vì thế gần đây khi đọc tin Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật theo hướng tăng nặng trách nhiệm, xử lý hình sự các lái xe vi phạm giao thông gây tai nạn, để ùn tắc kéo dài, tôi rất mừng và ủng hộ.

Tôi hy vọng đề xuất này sớm trở thành hiện thực, hy vọng rằng ngoài các lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, cách hành xử của đương sự sau vi phạm cũng được tính đến. Những người vì tính yêng hùng, hiếu thắng mà cứ tiếp tục cãi vã, xô xát, không nhanh chóng dọn dẹp hiện trường để trả lại lòng đường cho mọi người di chuyển sẽ càng phải chịu xử lý nặng hơn nữa, vì họ không chỉ cản trở giao thông, mà có thể còn tước bỏ cơ hội được cứu sống, được hồi phục sức khỏe của người khác.

Tổn thất của một vụ va chạm giao thông không chỉ nằm ở việc có ai bị đè dưới bánh xe hay không, ô tô, motor có bị hỏng hay không mà còn nhiều thiệt hại gián tiếp khác về kinh tế, sức khỏe và thậm chí cả tính mạng.

Trong nhiều trường hợp, phạt hành chính không đủ sức răn đe, cũng không tương xứng với hậu quả mà người vi phạm gây ra. Xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự những tài xế gây tai nạn tắc đường là liều thuốc đặc trị cần thiết để mỗi người khi cầm lái phải nghĩ đến trách nhiệm của mình và hậu quả có thể xảy ra cho người khác. Tôi tin rằng khi quy định trên được áp dụng, những vi phạm mà nhiều tài xế vẫn tưởng là nhỏ như vượt ẩu, luồn lách, đánh võng, không giữ khoảng cách an toàn, không làm chủ tốc độ... sẽ giảm hẳn.