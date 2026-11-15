HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tài xế xe tải ở Lào Cai có cồn trong người, tăng ga bỏ chạy khi gặp CSGT

Viên Minh
|

Khi bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế H.T.Đ. (ở Lào Cai) không chấp hành hiệu lệnh, sau đó bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ.

Có nồng độ cồn, tài xế xe tải ở Lào Cai tăng ga bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. (Video: Cục CSGT)

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, lập biên bản một tài xế xe tải vi phạm cùng lúc 3 lỗi, trong đó có vi phạm nồng độ cồn và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Người vi phạm là H.T.Đ. (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai), lái xe tải mang biển kiểm soát 24C-XX.YYY.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tài xế Đ. mắc 3 hành vi vi phạm gồm: chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; điều khiển phương tiện khi trong khí thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/lít.

- Ảnh 1.

Tài xế H.T.Đ. thời điểm bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong các lỗi trên, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông có mức xử phạt cao nhất. Theo quy định, tài xế có thể bị phạt từ 18-20 triệu đồng đối với lỗi này.

Với lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở, mức phạt được xác định từ 6-8 triệu đồng. Hành vi chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h có mức phạt từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền đối với 3 hành vi vi phạm trên được xác định từ 24,8-29 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Tài xế xe tải sử dụng rượu, bia trước khi lái xe, đồng thời vi phạm tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, xe tải là phương tiện có kích thước và khối lượng lớn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, tuân thủ quy định về tốc độ và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Tags

Lào Cai

bộ công an

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

01:16
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

02:43
BYD ra mắt xe điện mới ngang cỡ Carnival: Tầm chạy hơn 1.000 km, sạc đầy pin trong 9 phút

BYD ra mắt xe điện mới ngang cỡ Carnival: Tầm chạy hơn 1.000 km, sạc đầy pin trong 9 phút

01:33
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
BYD ra mắt "Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc", chạy hơn 1000km/sạc, giới hạn 399 xe toàn cầu

BYD ra mắt "Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc", chạy hơn 1000km/sạc, giới hạn 399 xe toàn cầu

01:34
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại