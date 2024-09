Tài xế xe tải cán 2 lần khiến người đi máy tử vong có thể đối diện tội danh nào?

Khoảng 12h ngày 28/8, anh Tô Hoàng Dũng, 38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương đi xe máy trên quốc lộ 51 hướng Bà Rịa - Vũng Tàu về TP HCM, lúc này trời mưa lớn.



Khi đến đoạn trước cây xăng thuộc phường Phước Tân, TP Biên Hòa, xe tải do tài xế Đỗ Minh Tân, 28 tuổi, quê Bến Tre điều khiển rẽ phải vào cây xăng va chạm với xe của anh Dũng.

Clip vụ tai nạn giao thông do camera hành trình ghi lại. Nguồn: SGGP

Theo camera hành trình của ôtô đi phía sau ghi lại, sau khi anh Dũng ngã xuống đường, bị bánh trước xe tải cán qua nằm bất tỉnh. Lúc này, xe tải dừng lại vài giây rồi tiếp tục chạy về phía trước và bánh sau cán qua nạn nhân một lần nữa khiến tài xế tử vong tại chỗ. Clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Chiều cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an TP Biên Hòa thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra, củng cố về hành vi cố ý giết người của tài xế xe tải.

Ngay trong đêm 28/8, lực lượng chức năng đã đưa tài xế Tân đến hiện trường, thực hiện công tác dựng lại hiện trường, phục vụ điều tra.

Ngày 29/8, Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ tài xế Đỗ Minh Tân để điều tra về vụ tai nạn giao thông nói trên.

Công an dựng lại hiện trường trong đêm. Ảnh: NLD

Liên quan đến hành vi của lái xe Đỗ Minh Tân, phân tích trên tờ Đảng Cộng sản VN, luật sư Trịnh Văn Dũng, Văn phòng luật sư Nhân Chính, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của lái xe có dấu hiệu cấu thành tội Giết người theo Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015.

Theo luật sư Dũng, trước tiên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa cần làm rõ nhận thức của lái xe Đỗ Minh Tân tại thời điểm điều khiển xe ô tô tải chèn qua nạn nhân lần 1 là như thế nào? Sau khi phát hiện ra xe tải do mình điều khiển đã gây tai nạn và dưới gầm xe tải có người, thay vì dừng lại kiểm tra, đưa người đi cấp cứu, thì lái xe Đỗ Minh Tân không xuống kiểm tra mà lại tiếp cho xe chèn qua người nạn nhân lần 2 nhằm mục đích gì?

Trong trường hợp này, nếu lái xe không chứng minh được hậu quả chết người là nằm ngoài ý chí chủ quan của mình; nguyên nhân dẫn đến chết người là do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ thì cơ quan điều tra hoàn toàn có đủ cơ sở và căn cứ để khởi tố lái xe Đỗ Minh Tân về tội danh Giết người với lỗi cố ý theo khoản 2, Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015, với khung hình phạt cao nhất đến 15 năm tù giam.

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt cấm hành nghề lái xe đến 5 năm và phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho gia đình, người nhà của nạn nhân.

Bên cạnh đó, tại thời điểm xảy ra tai nạn, điều kiện thời tiết không thuận lợi, ngoài trời có mưa rất to. Vì vậy, ngoài nguyên nhân chủ quan do lỗi của lái xe thì cơ quan điều tra cũng cần đưa ra nhận định, đánh giá cẩn trọng về các yếu tố khách quan như thời tiết xấu có ảnh hưởng đến tầm nhìn, quan sát và khả năng xử lý tình huống, điều khiển phương tiện của tài xế cũng như của nạn nhân hay không, luật sư Trịnh Văn Dũng nói thêm.

Đồng qua điểm, luật sư Hoàng Ngọc Quý - Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng, việc tài xế bị xử lý như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng; phù hợp với lời khai của các nhân chứng, camera (nếu có) cũng như hiện trường vụ án.



Nếu có căn cứ xác định, tài xế biết rõ phía dưới bánh xe của mình đang có người bị tai nạn nhưng không dừng lại để cứu giúp mà cố tình lái xe chèn qua, thì đó là hành vi Giết người với lỗi cố ý trực tiếp.

"Căn cứ vào clip do camera hành trình ghi lại có thể thấy về mặt nhận thức, tài xế đã biết xe mình có va chạm với một ai đó. Thông thường, khi người lái xe thấy có va chạm sẽ cho xe dừng lại để kiểm tra. Trường hợp này, tài xế dừng lại vài giây rồi tiếp tục lái xe đi là một phản ứng không bình thường. Vì vậy, cơ quan chức năng cần phải điều tra kỹ lưỡng để xem động cơ, mục đích của tài xế này như thế nào, từ đó có hướng xử lý phù hợp nhất", luật sư Quý chia sẻ quan điểm trên tờ Vietnamnet.