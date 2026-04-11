Mới đây, một đoạn video ngắn đang được lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông có thái độ hung hăng, cầm dao, liên tục chửi bới, thách thức và đe dọa người ngồi trong một xe ô tô khác.



Tài xế xe tải BKS 98C-247.56 cầm dao chặn đầu xe, dọa chém người. (Ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung từ đoạn clip dài khoảng 30 giây, sự việc xảy ra vào buổi tối tại một tuyến đường có nhiều nhà dân và cửa hàng kinh doanh. Một người đàn ông (mặc áo thun có cổ màu xanh, quần đùi) đã bước xuống xe với thái độ kích động.

Đáng chú ý, trên tay người này cầm dao và sau đó tiến sát về phía cửa kính của chiếc xe đối diện. Người đàn ông này liên tục có những lời lẽ thô tục, chửi bới và lớn tiếng thách thức người đang cầm điện thoại ghi hình.

Sau những lời đe dọa, người này di chuyển về phía đầu một chiếc xe tải nhỏ màu xanh đang đỗ chắn ngay phía trước phương tiện của người quay clip. Qua hình ảnh ghi lại, chiếc xe tải gắn biển kiểm soát 98C-247.56 của tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi đe dọa người đối diện, tài xế xe tải lên xe. (Ảnh cắt từ clip).

Dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc là do va chạm giao thông hay mâu thuẫn cá nhân, tuy nhiên hành vi mang theo vật dụng nguy hiểm, chặn đầu xe và có lời lẽ đe dọa người khác của tài xế xe tải đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận.

Hành động này không chỉ gây tâm lý hoang mang, sợ hãi cho người bị đe dọa mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực.

Nhiều người xem clip đã bày tỏ sự bức xúc và kiến nghị lực lượng chức năng, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bắc Ninh sớm vào cuộc xác minh chủ phương tiện mang BKS 98C-247.56, làm rõ hành vi có dấu hiệu côn đồ để xử lý nghiêm vụ việc.