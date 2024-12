Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống hy hữu xảy ra trên đường phố khiến nhiều người chú ý. Theo tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 11/12, tại đường Tố Hữu, quận Hà Đông.

Theo đó, sau khi phát hiện một vụ ẩu đả, đánh nhau trên đường, một tài xế xe ôm công nghệ đã nhanh chóng chạy tới "mách" với đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó.

Tài xế xe ôm công nghệ thấy va chạm trên phố Hà Nội liền đi "mách lẻo" với CSGT và cái kết bất ngờ

Vừa chạy xe đến trước mặt đồng chí CSGT, tài xế xe ôm công nghệ vội vàng nói, "Anh ơi, ở ngoài kia có vụ va chạm giao thông ba đánh một căng thẳng lắm…”- tài xế nói.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ nhanh chóng hỏi rõ ràng vị trí rồi chạy tới khu vực xảy ra ẩu đả theo sự chỉ dẫn của tài xế để xử lý sự việc.

Đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người đã ủng hộ cách xử lý của nam tài xế xe ôm công nghệ. Đồng thời dành nhiều lời khen ngợi về tinh thần, trách nhiệm của những cán bộ, chiến sĩ CSGT.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhiều người dành lời khen cho sự nhiệt tình của nam thanh niên chạy xe ôm công nghệ. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời cảm ơn đế lực lượng CSGT cũng đã không quản ngại nguy hiểm, sẵn sàng bảo vệ tính mạng của người dân.

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho hay vào tối ngày 11/12, Tổ công tác của Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến Trần Phú - Phùng Hưng - Phúc La (quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, Tổ công tác nhận tin báo của người dân về việc có 3 người đàn ông đang đánh 1 người sau va chạm giao thông trên đường Tố Hữu, rất cần cảnh sát hỗ trợ, xử lý.

CSGT kịp thời đến hiện trường ngăn chặn vụ ẩu đả trên đường phố từ tin báo của người dân

Tiếp nhận tin báo, Đại úy Nguyễn Văn Khoa ngay lập tức thông tin cho Tổ trưởng Tổ công tác để hỗ trợ, đồng thời chạy ngay đến hiện trường vụ việc theo chỉ dẫn của người báo tin.

Tại hiện trường, CSGT phát hiện một nam thanh niên đang cầm trên tay cây gậy gỗ, dọa nạt một nam thanh niên khác, trên mặt anh này có thương tích. Đại úy Nguyễn Văn Khoa đã cùng người dân ngăn chặn việc ẩu đả, tạm giữ người và tang vật liên quan.

Vụ việc khiến một nam thanh niên bị thương ở vùng mặt. Tổ công tác đã cùng người dân đưa người này đi bệnh viện cấp cứu.