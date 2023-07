Tài xế xe khách gây tai nạn chết người, bỏ đi hơn 1 tiếng mới quay lại hiện trường

Được biết, vụ việc xảy ra lúc 13h45’ ngày 30/7. Ở thời điểm này, anh V.V.D. (sinh năm 1988, quê Nghệ An), đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thuộc phường Trảng Dài. Do tránh xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước, anh D. không may bị mất lái, ngã xuống đường.

Đúng lúc này, xe ô tô khách 16 chỗ BKS 60S-8244 do tài xế Mai Văn Ja Fan (sinh năm 1988, quê Đồng Tháp) điều khiển lưu thông ngược chiều, đang chạy với tốc độ cao đã tông vào người và xe máy của anh D..

Vụ tai nạn khiến anh D. tử vong trên đường đi cấp cứu. Tài xế xe khách sau đó đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Sau hơn 1 giờ kể từ vụ tai nạn, tài xế Mai Văn Ja Fan mới điều khiển xe về lại hiện trường để lập biên bản vụ việc.

Chiều 30/7, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.