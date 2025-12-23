Tài xế xe công nghệ bỏ túi 1 tỷ/năm, thu nhập mỗi ngày 3 triệu, 365 ngày không nghỉ

Tối 22/12, trên mạng xã hội nhiều hội nhóm bất ngờ chia sẻ bức ảnh chụp trong một sự kiện vinh danh bác tài (tài xế) đạt top 1 doanh thu cao nhất cả nước trong năm 2025. Người đàn ông Phạm Duy Tuấn ở TP.HCM này đạt được doanh thu trong 1 năm là 1,615,424,320 đồng (Tức là hơn 1,6 tỷ đồng). Con số siêu khủng với một tài xế chạy xe công nghệ khiến nhiều người bất ngờ, bàn tán rôm rả.

Theo chia sẻ trên An ninh tiền tệ, đại diện Be cho biết, các số liệu được công bố trong chương trình vinh danh được truyền thông đúng bản chất và cách hiểu của từng chỉ số. Theo đó, con số hơn 1,6 tỷ đồng thể hiện tổng doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng, không phải thu nhập thực nhận.

Bức ảnh đang gây xôn xao nhất lúc này.

Bởi thế, nhiều câu hỏi đặt ra về mức thu nhập thực tế mà người tài xế này đạt được mỗi ngày, tháng ra sao nếu có doanh thu lên đến tiền tỷ như trên.

Theo đó, trung bình 1 năm có 365 ngày, tức là mỗi ngày bác tài này kiếm được hơn 4,4 triệu đồng. Nhiều người, và cả những tài xế xe ôm công nghệ khác bình luận rằng số tiền này với một người chạy bike (tức là xe hai bánh) thì khó đạt được, mà là phải chạy (car) xe 4 bánh, liên tục có đơn hàng trong một ngày.

Và câu hỏi cũng đặt ra đó là doanh thu, còn trên thực tế nếu câu chuyện trên có thật thì bác tài này nhận về bao nhiêu tiền trong 1 ngày và trong 1 năm.

Theo đó, theo chia sẻ từ phía ứng dụng gọi xe công nghệ này vào năm 2019 thì mức chiết khấu với tài xế là 25%. Ứng dụng này cũng đã trích trước 10% VAT từ tổng doanh thu chuyến để kê khai và nộp nhà nước. Bởi vậy, nếu doanh thu của tài xế này là 1.615.424.320 đồng thì sau khi trừ 10% VAT và 25% chiết khấu cho nền tảng, thu nhập thực tế tài xế nhận về ước tính khoảng 1,09 tỷ đồng.

Tức là trung bình mỗi ngày người tài xế này kiếm về gần 3 triệu đồng, và mỗi tháng (đủ 30 ngày) người tài xế này nhận về hơn 90 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trên thực tế số tiền thực nhận có thể cao hơn nhờ tiền thưởng, tips của khách hàng, chưa kể các khoản khấu trừ khác.

Đây vẫn là một con số cao, mức thu nhập mà nhiều người mơ ước.

Bình luận của cư dân mạng: “Có thật không nhỉ, như này chắc một ngày chạy xe không kịp ăn uống, ngủ nghỉ gì quá. Và không hôm nào nghỉ làm”. “Chắc phải chạy car chứ bike không thể đến được ấy”. “Sốc với thu nhập là có thật, nhưng nếu kiểu làm vậy thì chỉ được một vài năm thôi ấy, nó cũng bào mòn sức khỏe ghê gớm lắm” “Gần 3 triệu/ngày luôn, sốc”.

Trên thực tế, gần đây cũng có một câu chuyện về một shipper có tên Trương Học Cường tại Trung Quốc, sau 5 năm chăm chỉ làm việc, anh kiếm tổng cộng khoảng 5,2 tỷ đồng, tiết kiệm được 4,1 tỷ đồng sau trừ chi phí, và trả hết nợ gia đình (khoảng 186 triệu đồng).

Để có được mức thu nhập khủng nêu trên, trung bình một ngày Học Cường bắt đầu công việc từ 10h40 và kết thúc lúc 1h ngày hôm sau. Anh chỉ dành vài giờ để ăn uống và nghỉ ngơi. Ngoài dịp Tết, hầu như không có ngày nào anh nghỉ làm. Để duy trì thể lực, Cường tự đặt ra quy tắc phải ngủ ít nhất 8,5 tiếng mỗi ngày. Thời gian còn lại, anh dành toàn bộ tâm sức để giao hàng.