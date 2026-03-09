Ngày 9-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 6 Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt với tài xế V.T.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,071 mg/lít khí thở.



CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe biển xanh. Ảnh: Cục CSGT

Theo cảnh sát, vào lúc 20 giờ 30 ngày 8-3, tại phố Trần Vỹ (phường Phú Diễn), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện anh V.T.H. điều khiển ô tô biển xanh 29M-003.xx trong tình trạng có nồng độ cồn ở mức 0,071mg/lít khí thở.

Làm việc với CSGT, nam tài xế thừa nhận trước đó có uống bia. Chiếc xe biển xanh do anh H. điều khiển có dán logo "cứu thương". Tuy nhiên qua xác minh đây là phương tiện của một nhà tang lễ trên địa bàn phường Phú Diễn.

Với vi phạm nồng độ cồn, tài xế H. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.