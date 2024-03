Tài xế xe bán tải húc văng nhiều xe máy ở Bình Dương không có nồng độ cồn

Tài xế xe bán tải gây tai nạn là Tống Thanh Tính (37 tuổi, ngụ phường An phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là ông Nguyễn Văn Tuyên (34 tuổi, quê Nam Định); 4 người khác bị thương là Yu Lei (34 tuổi, ngụ ở TP. Thuận An), Võ Văn Hoàng (41 tuổi, quê Cà Mau), hai vợ chồng anh Dương Ngọc (45 tuổi) và chị Kiên Thị A (44 tuổi, cùng quê Trà Vinh). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (ảnh: ĐC)

Trước đó, như VOV đưa tin , khoảng 17h chiều 17/3, ông Tính điều khiển xe bán tải biển số 61C-557.14 lưu thông trên đường ĐT.743 hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

Chiếc xe bán tải hư hỏng nặng (ảnh: ĐC)

Khi xe đi đến trước Bưu điện phường An Phú, đoạn qua phường An Phú, TP.Thuận An thì bất ngờ tông vào 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều ở bên phải xe bán tải. Chiếc xe bán tải tiếp tục tông đổ 1 cây xanh, 1 biển báo giao thông thì mới dừng lại.

Tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe bán tải, xe máy hư hỏng nằm dọc đường.