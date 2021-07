Tài xế Toyota Land Cruiser 1999 chở Thứ trưởng: ‘22 năm chinh chiến Bắc Nam vẫn an toàn, bền bỉ, dùng 10 năm nữa vẫn tốt’

"Bền bỉ tuyệt đối" - Đó là lời nhận xét của anh Bùi Xuân Hà, tài xế một chiếc Toyota Land Cruiser đời 1999, dành cho chiếc xe mà mình đang cầm lái. Chiếc xe sau 22 năm vẫn đang được sử dụng để phục vụ nhiều cán bộ nhà nước, trong đó có cả một vị Thứ trưởng, để đi công tác các khắp các tỉnh thành.

Toyota Land Cruiser đời 1999. Ảnh minh hoạ.

Quay trở lại những năm 2000, khi đó, những chiếc SUV Nhật Bản đặc biệt được các cơ quan và doanh nghiệp lớn ưa chuộng. Những cái tên như Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero hay Nissan Patrol, Isuzu Trooper... rất quen thuộc với cánh tài xế của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, sau hơn 2 thập kỷ, gần như chỉ còn những chiếc Land Cruiser "đời trước" vẫn được giữ lại để sử dụng, còn Patrol, Trooper hay cả Pajero đều dần biến mất.

Anh Bùi Xuân Hà năm nay đã bước sang tuổi 42, có 20 năm kinh nghiệm cầm lái và làm việc cho Bộ Y tế. Chiếc Land Cruiser mà anh phụ trách có tuổi đời còn hơn cả tuổi nghề của anh.

Khi được hỏi về lý do mà chiếc Land Cruiser đã qua 22 năm sử dụng vẫn được trưng dụng, anh Hà cho biết rằng mặc dù chiếc xe thuộc "đời trước" nhưng giá trị cốt lõi là độ bền bỉ và an toàn vẫn không mất đi theo thời gian nên cơ quan vẫn tiếp tục giữ lại. Thậm chí, anh Hà còn đánh giá chiếc Land Cruiser này sử dụng được tới 10 năm nữa vẫn tốt.

Anh Bùi Xuân Hà - Tài xế chiếc Toyota Land Cruiser đời 1999.

22 năm chưa bao giờ "nằm đường"

Sở dĩ anh Hà mạnh dạn nhận xét như vậy là bởi sau 22 năm, chiếc xe chưa bao giờ hỏng vặt, cho dù hoạt động ở mức độ khắc nghiệt đến đâu chăng nữa.

Tính đến nay, chiếc xe đã lăn bánh tổng cộng hơn 600.000 km. Trong 22 năm tuổi đời chiếc xe, anh Hà cầm lái 12 năm, còn 10 năm trước thì chiếc xe được một tài xế khác phụ trách.

Mặc dù vậy, lịch sử bảo dưỡng và chăm sóc chiếc xe từ đầu anh Hà đều nắm rõ. Anh cho biết chiếc xe này chưa phải "đại tu" bao giờ, mỗi lần đến kỳ chỉ bảo dưỡng đơn giản kiểu thay dầu, kiểm tra phanh, lốp, rồi những cái gì đến hạn phải mòn như lá côn, phanh hay lốp thì thay mới.

Chỉ duy nhất một lần anh phải cho bảo dưỡng lớn động cơ là khi chiếc xe bước sang năm thứ 18. Chi phí làm máy khi đó là 60 triệu đồng - số tiền anh Hà đánh giá là rất rẻ đối với một chiếc xe 18 tuổi.

Động cơ và các linh kiện liên quan vẫn bền bỉ sau năm tháng. Ảnh minh hoạ.

"Động cơ dùng lâu thì phải xuống thôi, mà đây nó còn chạy tốt tới 18 năm. Nhìn chung, chi phí bảo dưỡng chiếc Land Cruiser cũng rẻ như bảo dưỡng Innova thôi. Chẳng có gì để hỏng mà phải sửa cả. Có chăng chi phí thay lốp của xe này đắt hơn Innova do dùng lốp lớn hơn. Ngoài ra, của bền cũng tại người sử dụng nữa," anh Hà cho biết.

Một điều nữa từng khiến anh Hà ngạc nhiên là các chi tiết cao su sau 22 năm vẫn còn tốt. Cao su càng, cao su chân máy… của xe vẫn chưa phải thay. Thợ ở xưởng nâng xe lên thì thấy khung gầm chiếc xe này vẫn còn rất tốt, dù xe đã từng "lên rừng, xuống biển" không ít lần. Land Cruiser là một chiếc xe "nồi đồng cối đá" đúng nghĩa.

Độ bền của chiếc Land Cruiser khiến người tài xế ngạc nhiên khi mang xe đi bảo dưỡng.

Ngoài những thứ liên quan tới hệ thống truyền động, Land Cruiser còn có nội thất không "xuống" sau hơn 2 thập kỷ. Các chi tiết nhựa vẫn còn chắc chắn, ghế nỉ vẫn còn căng và tốt. Hệ thống radio trên xe chưa gặp bất cứ trục trặc nào. Cứ bước lên xe vặn chìa khoá là máy nổ, điều hoà mát, vận hành êm ái.

Nội thất một chiếc Land Cruiser đời 1999. Ảnh minh hoạ.

Liên tục chinh phục miền núi phía Bắc

Trong 22 năm qua, chiếc Land Cruiser này vẫn luôn bền bỉ đã là điều đáng ngạc nhiên, nhưng đáng chú ý hơn là chiếc xe không chỉ sử dụng để đi lại hàng ngày thông thường mà còn được dùng để chạy trong nhiều điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Theo anh Hà, chiếc xe đi lên vùng miền núi phía Bắc "như cơm bữa". Mỗi năm cứ có khoảng 8-10 chuyến đi công tác và làm từ thiện tại đây. Tây Bắc rồi tới Đông Bắc, những khu vực miền núi vùng sâu vùng xa nhất đều đã có vết bánh của chiếc xe này.

"Chuyến đi mà mình còn ấn tượng mãi đó là vào khoảng năm 2014 gì đó, mình cùng đoàn đến tất cả những khu vực xa xôi nhất của vùng núi phía Bắc, ghé qua hầu hết đồn biên phòng Tây Bắc để làm phim về cuộc sống nơi đây.

Chuyến đi đó kéo dài suốt 15 ngày liên tục. Đường sá thì khó khăn, hiểm trở, nhưng rất may là chiếc xe chưa một lần phải đầu hàng," anh Hà nhớ lại.

Chiếc Land Cruiser chinh phục các cung đường miền núi phía Bắc trong suốt hàng chục năm. Ảnh minh hoạ.

Thế nhưng đó chưa phải chuyến đi khắc nghiệt nhất. Anh Hà chia sẻ rằng vào mùa lũ năm 2020, anh đã cùng một số cán bộ đã chở đồ cứu trợ gồm thuốc men đến miền Trung và Tây Nguyên.

Đoàn đi Tây Nguyên khi đó có 3 xe, trong đó có chiếc Land Cruiser mà anh Hà cầm lái. Hành trình bắt đầu từ Hà Nội, qua Huế và Quảng Trị để giúp đỡ người dân nơi đây, sau đó tiếp tục hướng theo đường Trường Sơn để tới Tây Nguyên mang thuốc men tới khu vực các đồn biên phòng trong đó.

Đường từ Hà Nội đến Huế và Quảng Trị thì đẹp, nhưng đường tới Tây Nguyên, nhất là khu đồn biên phòng rất xấu, mà theo anh Hà mô tả là rất nhiều ổ voi. Có ngày, anh Hà phải cầm lái hơn 600 km liên tục không nghỉ. Vậy mà một chiếc Land Cruiser đời 1999 vẫn hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ cho hành trình 3.500 km đầy thử thách đó.

Chiếc Land Cruiser 22 năm tuổi vẫn "chinh chiến" tốt các cung đường khó nhằn tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

"Sau chuyến đi Tây Nguyên về, chiếc Land Cruiser vẫn hoạt động hoàn hảo và không hề phát sinh bất cứ một vấn đề gì cho đến tận thời điểm này," anh Hà cho biết.

Land Cruiser vẫn là một tượng đài

Sau 12 năm, anh Hà vẫn cầm lái chiếc Land Cruiser ngày ấy. Không đổi xe không có nghĩa là không được đổi xe. Anh cho biết mình từng được đề xuất đổi sang các dòng khác đời mới hơn một chút nhưng không phải Land Cruiser mà là Land Cruiser Prado và Pajero.

Tuy nhiên, đến khi cầm lái, anh vẫn quyết định gắn bó với chiếc xe mình đang phụ trách, bởi lý do được đưa ra là chiếc Land Cruiser đời 1999 vẫn có trải nghiệm vận hành an toàn hơn hẳn so với chiếc Pajero, và động cơ I6 4.5L dù qua 22 năm vẫn mạnh mẽ hơn động cơ I4 2.7L trên chiếc Land Cruiser Prado mới. Trong đó, sự an toàn là điều mà anh đề cao nhất.

Anh Hà vẫn muốn đồng hành cùng chiếc Land Cruiser đời 1999 trong thời gian tới.

Có lẽ bởi vậy mà những dòng xe như Patrol, Trooper và Pajero sau nhiều năm sử dụng dần biến mất trên thị trường, chỉ còn lại Land Cruiser trường tồn theo thời gian. Theo anh Hà, cơ quan anh đang làm việc còn lại đa số là những chiếc Land Cruiser đời cũ và chủ yếu là dòng Land Cruiser Prado.

Land Cruiser vẫn là mẫu xe được các cơ quan ưa chuộng và giữ gìn sau hàng chục năm.

"Nếu vẫn được đề xuất đổi sang dòng khác, tôi vẫn giữ chính kiến là không đổi và gắn bó với chiếc Land Cruiser này. Còn nếu có đổi, tôi chỉ mong muốn đó vẫn là chiếc Land Cruiser nhưng đời mới hơn. Các dòng xe khác không mang đến được trải nghiệm an toàn và chắc chắn được như dòng Land Cruiser cả," anh Hà chia sẻ.

Anh Hà nhấn mạnh thêm: "Land Cruiser là chiếc xe bền bỉ, mạnh mẽ và an toàn. Yếu tố đặc biệt quan trọng là sự an toàn trong vận hành. Đó là giá trị cốt lõi của dòng xe này, khiến nó luôn được các cơ quan tin dùng."