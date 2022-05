Tài xế "tố" bị CSGT đánh: Cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc

Ngày 18-5, liên quan đến vụ tài xế "tố" bị Cảnh sát giao thông ( CSGT ) trạm Hải Lăng đánh, lãnh đạo Công an tỉnh này cho biết đã giao Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh này xử lý "đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý" của ông Lê Hữu Hiếu (30 tuổi; ngụ phường An Đôn, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), tài xế xe tải.

Theo thượng tá Đào Văn Khâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc nói trên từ Tổ công tác xác minh của Thanh tra Công an tỉnh. Trong sáng cùng ngày, đơn vị này cùng kỹ thuật hình sự có mặt ở Trạm CSGT Hải Lăng và trích xuất các camera để làm rõ các thông tin.

Tài xế Hiếu lảng tránh yêu cầu của CSGT trạm Hải Lăng. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đơn khiếu nại, vào khoảng 14 giờ ngày 14-5, tài xế Hiếu điều khiển xe tải đến Km 783 (Quốc lộ 1) thì cán bộ ở Trạm CSGT Hải Lăng ra tín hiệu dừng xe. Thấy xe của CSGT di chuyển nên anh Hiếu cũng lái xe đi.

Khi đến trước Trạm CSGT Hải Lăng tiếp tục nhận được tín hiệu dừng xe, anh Hiếu dừng và đợi 1 lúc lâu thì nhận được yêu cầu xuất trình giấy tờ xe. Giấy tờ do chủ xe cất giữ, anh Hiếu không biết nên xin gọi điện thoại để hỏi nhưng không liên lạc được. Lúc này, trời mưa to nên anh Hiếu lên ca-bin ngồi, tìm cách liên lạc với chủ xe.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi liên lạc được với chủ xe để hỏi nơi cất giấy tờ xe, anh Hiếu xuất trình cho cán bộ CSGT và được yêu cầu đưa xe về trạm.

Theo đơn khiếu nại. Khi điều khiển xe đến cổng Trạm CSGT Hải Lăng, xe bị hóc số nên anh Hiếu xuống kiểm tra thì bị nhóm khoảng 5-6 người mặc sắc phục CSGT kéo về phía sau xe và lao vào đánh. Anh Hiếu cho hay bản thân bị đấm đá, rồi bị đạp liên tiếp vào ngực, bụng.

Xe tải chở sắn do tài xế Hiếu điều khiển

Anh Hiếu la hét, kêu cứu thì được kéo vào trụ sở của Trạm CSGT Hải Lăng. Đến 20 giờ cùng ngày, người nhà và chủ xe đến rồi gọi xe đưa anh Hiếu vào bệnh viện.

Ngoài ra, trong đơn khiếu nại, anh Hiếu cho rằng phía CSGT cung cấp thông tin cho báo chí nói anh đã chống đối, bỏ đi khỏi hiện trường là hoàn toàn sai sự thật.

Cũng theo anh Hiếu, kết luận của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho thấy anh bị gãy xương sườn số 6 và đa chấn thương vùng mặt, đầu.

Trong đơn, anh Hiếu khiếu nại những hành vi gồm thu giữ điện thoại của người khác bất hợp pháp và đánh người gây thương tích của một số CSGT Trạm Hải Lăng; đề nghị các cơ quan làm rõ, xử lý.