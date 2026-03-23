Tài xế thoát nạn trong xe bị vò nát sau vụ tai nạn liên hoàn

Minh Đức |

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 chiếc xe ôtô xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn - hầm Tam Điệp (đoạn qua phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình) khiến 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng, trong đó có xe bị biến dạng gần như hoàn toàn.

Theo báo cáo của Văn phòng Quản lý đường bộ I.1, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 22/3 tại Km279+700, theo hướng Thanh Hóa – Hà Nội. Đây là vụ va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện, gồm 2 xe tải, 3 xe container và 1 xe ôtô con.

Chiếc xe con bị vò nát sau tai nạn.

Các phương tiện liên quan gồm xe tải mang BKS 89H-03597, 89H-08291; các xe container BKS 37H-07511, 37RM-00107, 29H-03846 (moóc 29RM-00090) và ôtô con BKS 30L-66187. Sau va chạm, toàn bộ phương tiện đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, trong đó có xe bị biến dạng nặng phần đầu và thân, song tài xế may mắn thoát nạn.

Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Về hạ tầng giao thông, sự cố làm cong vênh 2 tấm hộ lan mềm, 1 cột hộ lan bị nghiêng.

Tài xế thoát chết trong chiếc xe bị vò nát.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy các phương tiện va chạm trên làn 1 và làn 2 theo hướng đi Hà Nội, theo dạng dồn toa liên hoàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, điều kiện mặt đường đảm bảo khai thác, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông qua làn còn lại, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đồng thời phối hợp xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ 2 cháu nhỏ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu: Đang sửa chữa, hé lộ kinh phí
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
