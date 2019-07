Tài xế taxi Vinasun bị cướp cứa cổ vẫn cố chạy đến gần nhà dân kêu cứu

Sáng 20-7, Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp Công an huyện Bến Lức truy xét hung thủ đã cố sát hại anh Trần Văn Đại (SN 1979; ngụ ấp 2, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) - tài xế taxi Vinasun, tại khu vực vắng thuộc thị trấn Bến Lức.

Nguồn tin cho biết hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), sức khỏe chưa ổn định nên chưa thể lấy lời khai.

khu vực xảy ra vụ cướp

Khoảng 21 giờ ngày 19-7, anh Trần Văn Đại đậu xe gần công viên Phú Lâm, quận Bình Tân (TP HCM) để đón khách. Lúc này, một thanh niên kêu chở về thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức với giá gần 500.000 đồng.



Hơn một giờ sau, anh Đại chạy tới địa bàn thị trấn Bến Lức, hành khách này đề nghị rẽ vào khu dân cư Hoàng Long thuộc khu phố 9. Qua khu vực đông dân cư, đối tượng rút dao kề vào cổ khống chế anh Đại, sau đó đâm vào người và cắt vào cổ.

Dù bị thương khá nặng, tài xế vẫn đạp ga chạy thêm khoảng 30 m gần đến một nhà nghỉ thì dừng lại kêu cứu. Đối tượng cướp xe không thành cũng bung cửa bỏ trốn vào khu đồng trống. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện huyện Bến Lức, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Chiếc xe của tài xế Trần Văn Đại

Hàng trăm cảnh sát, dân phòng cùng người dân địa phương bao vây toàn bộ địa bàn giáp ranh nhưng hung thủ vẫn kịp trốn thoát.