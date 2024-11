Ngày 9/11, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phát hiện 2 đối tượng H.P.H. và P.M.N. (cùng trú TP Hội An) có biểu hiện sử dụng trái phép “cỏ Mỹ” nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận mua “cỏ Mỹ” của một thanh niên tên Nhỏ - tài xế taxi hay đậu xe tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, phường Tân An, TP Hội An.

2 đối tượng Thịnh và Nhân. (Ảnh: C.A)

Căn cứ lời khai của H. và N., Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an TP Hội An phối hợp với Công an phường Tân An tiến hành theo dõi, mật phục.

Khoảng 10h40 ngày 8/11, lực lượng chức năng phát hiện chiếc taxi nghi vấn đậu trước nhà số 47 Phạm Văn Đồng (khối Hòa Thanh, phường Tân An) nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Thịnh (SN 1989, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) cùng 12 gói nilon chứa thực vật khô (cỏ Mỹ và cỏ Tobacco) và các đồ vật khác có liên quan.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc, niêm phong đồ vật, tài liệu và đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hội An tiến hành mời Đặng Nhân (SN 1991, trú phường Tân An) về trụ sở để tiến hành điều tra.

Nhân khai nhận đã đặt mua "cỏ Mỹ" và "cỏ Tobacco" trên mạng xã hội và bán cho Thịnh để Thịnh bán lại kiếm lời. Khám xét khẩn cấp tại nhà Đặng Nhân, cơ quan chức năng thu giữ 8g ma túy "cỏ Mỹ" và "cỏ Tobacco" cùng các dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Công an TP Hội An đang tạm giữ đối với Nguyễn Thành Thịnh và Đặng Nhân để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.