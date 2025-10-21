Tài xế taxi kể lại phút người cha run rẩy đón xe về bệnh viện khi nhận tin con mất: "Hỏi đi đâu thì bạn ấy không trả lời, chỉ khóc"

Mạng xã hội những ngày qua đang lan truyền một câu chuyện đầy xúc động, ghi lại khoảnh khắc ấm áp giữa một tài xế taxi và người cha đến từ Yên Bái. Giữa bi kịch mất con và sự khốn khó về tiền bạc, hành động tử tế của người tài xế đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm lòng người, khiến cộng đồng mạng không kìm được nước mắt.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 18/10. Người cha quê ở Yên Bái đang trên đường về quê để xoay sở tiền chữa bệnh cho con nhỏ sinh non đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau khi đã đóng gần 10 triệu đồng viện phí, anh rơi vào cảnh kiệt quệ. Đúng lúc ấy, nỗi đau lớn nhất ập đến khi anh nhận được cuộc gọi báo tin con không qua khỏi, buộc anh phải lập tức quay lại bệnh viện.

Clip trên chuyến xe được nhiều người chia sẻ

Trong giây phút hoang mang cùng cực, người cha nghẹn ngào dúi chặt tờ 200 nghìn đồng vào tay tài xế taxi, cố gắng trả tiền xe: “Nhưng mà anh đi xa quá, anh còn có gia đình nữa cơ mà” người cha run run nói, vừa cảm thấy áy náy vì quãng đường quá dài so với số tiền ít ỏi.

Thế nhưng tài xế Thành - người lái chiếc taxi hôm đó - đã nhẹ nhàng từ chối “Để anh chở giúp, gọi là có nén nhang cho cháu. Xa thì xa nhưng không đáng bao nhiêu. Hai mươi mấy cây số có bao nhiêu tiền, anh còn kiếm được.” Trên suốt chặng đường trở lại bệnh viện, người cha nghèo không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở.

Anh Thành - tài xế trong câu chuyện (Ảnh: Như Hoàn)

Clip: Như Hoàn

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thành xác nhận câu chuyện là có thật và kể lại chi tiết hơn về hoàn cảnh éo le của người cha trẻ:

“Mình không rõ tên của bạn ấy. Khi lên xe, mình hỏi đi đâu thì bạn ấy không trả lời, chỉ khóc. Một lúc sau mới nói đi Bệnh viện Bạch Mai đón con. Do vợ sinh non nên con bị chuyển xuống Hà Nội điều trị bốn ngày rồi. Tiền viện phí hết gần 10 triệu mà vẫn còn thiếu, nên bạn ấy phải về quê xoay sở thêm. Đang trên đường về thì nghe tin con đã mất” anh Thành kể.

Hoàn cảnh của người cha càng thêm thương tâm khi hai vợ chồng đều khó khăn, không có người thân giúp đỡ vì bố mẹ đã ly hôn, chỉ còn vài anh em cùng cha khác mẹ.

“Nghe hoàn cảnh vậy nên mình không lấy tiền. Đi đến đầu đường Nguyễn Trãi, bạn ấy bảo gửi ít tiền xăng nhưng mình không nhận. Mình cũng không biết bạn ấy có bao nhiêu tiền, chỉ thấy có 200 nghìn muốn đưa cho mình thôi” anh Thành chia sẻ.

Cuối cùng, anh đã đưa người cha từ Bắc Thăng Long về lại Bệnh viện Bạch Mai. Không những vậy, anh còn giới thiệu số điện thoại của một người chuyên chở miễn phí những trường hợp khó khăn để giúp hai bố con trở về quê thuận lợi.

“Mình cũng làm cha, làm mẹ, nghĩ đến cảnh mất con thì ai mà chẳng xót. Bạn ấy cứ khóc suốt quãng đường, mình cũng thấy thương. Nên chỉ nghĩ đơn giản: giúp được thì giúp,” anh Thành tâm sự, nói về quyết định xuất phát từ lòng trắc ẩn của một người cha dành cho người cha khác.

Tin nhắn một mạnh thường quân gửi cho anh Thành

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, anh Thành nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các mạnh thường quân muốn gửi tiền cảm ơn, nhưng anh đều từ chối. “Mình chạy taxi cũng 3 4 năm rồi. Bình thường mình cũng chỉ hay giúp người bị tai nạn trên đường, còn trường hợp này là lần đầu gặp. Mình đi đường thì làm phúc thôi. Em không nhận, mong các mạnh thường quân giúp những người khó khăn hơn” anh Thành khiêm tốn nói.

Nói về anh Thành, người quen của anh cũng chia sẻ: “Thành tốt lắm, các đồng nghiệp của Thành cũng vậy. Ai gặp hoàn cảnh như thế chắc cũng sẽ giúp thôi. Ở đời vẫn còn nhiều người tốt.”

Còn chú ruột của anh Thành, cũng là tài xế taxi cùng hãng, xúc động nói: “Thành đúng là người thật thà, sống chất phác từ trước đến nay. Cháu tôi làm nghề lái xe nhưng luôn nghĩ cho người khác, thấy ai khó khăn là giúp. Anh em lái taxi chúng tôi đều như vậy, sống hài hòa, coi việc giúp người là chuyện nên làm.”